La Municipalidad de San Carlos y la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción celebraron el segundo aniversario de la institución. en un encuentro que reunió a autoridades municipales, provinciales, empresarios, emprendedores y vecinos del departamento. Durante el evento se firmó un Convenio de cooperación mutua entre ambas partes, con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico, comercial e industrial del departamento y promover un modelo de gestión integral alineado con el Plan Estratégico de Turismo Sustentable.

El Intendente Alejandro Morillas encabezó la jornada y expresó “Ustedes están aquí para celebrar el segundo aniversario de la Cámara, y es muy gratificante ver el trabajo que venimos realizando en conjunto. Pensar en un San Carlos como el que estamos construyendo los involucra directamente en un fuerte trabajo, con una clara visión de cambios y con un cuidado de la esencia que nos permita reconocernos en la historia y en la geografía. Queremos un San Carlos moderno, dinámico y pujante, que sume una matriz productiva capaz de generar trabajo para nuestros jóvenes”.

Morillas destacó además la importancia de seguir acompañando al sector privado “El trabajo no lo genera el municipio ni el gobierno, lo generan los particulares, los emprendedores, la gente que está en la Cámara. Tenemos que apoyar y trabajar todos los días para que estén cada vez mejor. Venimos trabajando fuertemente con la Cámara desde su comienzo y creemos que es una herramienta muy importante, con un motor como es Claudia, a quien admiro profundamente”.

Por su parte, Claudia Fragala, presidenta de la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción, agradeció a los presentes y resaltó los avances logrados en estos dos años de gestión “Hoy no solo celebramos un nuevo aniversario, sino también la fuerza de una comunidad que demostró que el trabajo compartido genera grandes resultados. Hemos atravesado desafíos, aprendido juntos y consolidado esta institución como un espacio de unión y representación para todos los sectores productivos”.

Fragala destacó la firma de convenios con instituciones educativas como el IES Valle de Uco, la Universidad Juan Agustín Maza y el Instituto Tecnológico de Tunuyán, que permiten a los estudiantes realizar prácticas profesionalizantes en comercios locales. También subrayó el fortalecimiento del trabajo conjunto con las cámaras del Valle de Uco y la creación de la Cámara Joven, integrada por jóvenes sancarlinos comprometidos con el desarrollo local.

En tanto, el Presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, felicitó a la institución por su crecimiento y reafirmó el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo del sector privado“Estas cámaras son fundamentales para el desarrollo económico. En la provincia de Mendoza venimos trabajando hace ocho años en la disminución de impuestos, una política que ha permitido liberar recursos en el sector privado y generar empleo genuino. Continuaremos articulando con el municipio y con el sector privado para fortalecer el crecimiento local”.

Fuente: PRENSA SAN CARLOS