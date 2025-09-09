Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Carlos y la Subsecretaría de Empleo firmaron un convenio para los cursos de Edición de Videos y Portugués para el Turismo

Ayer lunes 8 de septiembre la Municipalidad de San Carlos, en conjunto con la Subsecretaría de Empleo y Capacitación de Mendoza, llevó a cabo la firma de un convenio para dar inicio a un Curso de Edición de Videos y Contenidos Digitales y al Curso de Portugués para el Turismo.

Este acuerdo refuerza el compromiso de trabajar de manera articulada entre los gobiernos municipal y provincial, fomentando la capacitación, la inclusión y el acceso al empleo formal en la comunidad.

El Curso de Edición de Videos y Contenidos Digitales tiene como finalidad brindar herramientas prácticas y creativas que fortalezcan la empleabilidad en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Por su parte, el Curso de Portugués para el Turismo busca dar respuesta a las demandas idiomáticas del sector turístico, potenciando las competencias comunicativas y profesionales de los participantes.

El lanzamiento contó con la presencia del Intendente Municipal, Alejandro Morillas, quien agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales, en especial a la Lic. Emilce Vega Espinoza, Subsecretaria de Empleo y Capacitación de Mendoza, y al Lic. Facundo Martín Pajot, Coordinador de capacitación y mejora de la empleabilidad.

El Curso de Edición de Videos habilitó un cupo de 60 alumnos para todo el Valle de Uco, con más de 100 preinscriptos. En el caso del Curso de Portugués para el Turismo se abrió 50 cupos, con más de 200 preinscriptos, de los cuales el 90% corresponde a vecinos de San Carlos.

En sus discursos, la Subsecretaria Lic. Emilce Vega Espinoza y el Intendente coincidieron en destacar la importancia de generar instancias de formación que respondan a las necesidades del contexto actual y fortalezcan el desarrollo del Valle de Uco.

La Municipalidad de San Carlos brinda estas propuestas formativas destinadas a los vecinos del departamento y del Valle de Uco.

Fuente: Prensa San Carlos

