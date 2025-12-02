San Jorge ingresa a la Cámara de Senadores para avanzar con su tratamiento: se anticipan protestas

Este martes 2 de diciembre tomará estado parlamentario la Declaración de Impacto Ambiental en la Cámara de Senadores de la provincia para comenzar su tratamiento.

Bajo la normativa establecida en la Ley 7722, el proyecto requiere que la Declaración de Impacto Ambiental sea aprobada por la Legislatura provincial.

El proyecto tomará estado parlamentario en la sesión del Senado este martes 2 de diciembre y se tratarán un día después, en un plenario de las comisiones de Ambiente y Cambio Climático; Hidrocarburo, Minería y Energía; y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que presiden Yamel Ases (UCR), Jesica Laferte (UCR) y Walther Marcolini (UCR), respectivamente.

Desde el oficialismo estiman que cuentan con los números para avanzar en las comisiones y ser tratado y aprobado en la sesión del 9 de diciembre. Por otra parte el PJ se encuentra dividido entre el sector más ligado a los intendentes quienes buscan llegar a un consenso con el oficialismo, mientras que los senadores Helio Perviu y Feliz Gonzales se encuentran en contra del proyecto. Entre los monobloques y los senadores de la Unión Mendocina, aun no hay una posición específica, con algunos legisladores que se han manifestado en contra y con otros que no han expuesto su postura.

Protestas

Como viene sucediéndose desde hace un tiempo, vecinos, asambleístas, agrupaciones ambientales, se encuentran en pie de lucha con manifestaciones que empieza a verse por toda la provincia. Es en ese marco que este martes se ha convocado para las 19 horas a un “ruidazo” en el kilómetro cero de la Capital mendocina, el cual se suma a la protesta que ya se lleva adelante en la Legislatura provincial desde las diez de la mañana.