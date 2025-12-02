Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 2, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 2, 2025

logo el cuco digital

San Jorge ingresa a la Cámara de Senadores para avanzar con su tratamiento: se anticipan protestas

Imagen ilustrativa
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este martes 2 de diciembre tomará estado parlamentario la Declaración de Impacto Ambiental  en la Cámara de Senadores de la provincia para comenzar su tratamiento.

Bajo la normativa establecida en la Ley 7722, el proyecto requiere  que la Declaración de Impacto Ambiental sea aprobada por la Legislatura provincial.

El proyecto tomará estado parlamentario en la sesión del Senado este martes 2 de diciembre y se tratarán un día después, en un plenario de las comisiones de Ambiente y Cambio Climático; Hidrocarburo, Minería y Energía; y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que presiden Yamel Ases (UCR), Jesica Laferte (UCR) y Walther Marcolini (UCR), respectivamente.

Desde el oficialismo estiman que cuentan con los números para avanzar en las comisiones y ser tratado y aprobado en la sesión del 9 de diciembre. Por otra parte el PJ se encuentra dividido entre el sector más ligado a los intendentes quienes buscan llegar a un consenso con el oficialismo, mientras que los senadores Helio Perviu y Feliz Gonzales se encuentran en contra del proyecto. Entre los monobloques y los senadores de la Unión Mendocina, aun no hay una posición específica, con algunos legisladores que se han manifestado en contra y con otros que no han expuesto su postura.

Protestas

Como viene sucediéndose desde hace un tiempo, vecinos, asambleístas, agrupaciones ambientales, se encuentran en pie de lucha con manifestaciones que empieza a verse por toda la provincia. Es en ese marco que este martes se ha convocado para las 19 horas a un “ruidazo”  en el kilómetro cero de la Capital mendocina, el cual se suma a la protesta que ya se lleva adelante en la Legislatura provincial desde las diez de la mañana.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Los jóvenes que se accidentaron en moto hace unos días sufren heridas múltiples y de consideración

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO