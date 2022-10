Santiago Díaz, de Tupungato, es campeón nacional en Chaiu Do Kwan: el Municipio lo distinguió

El joven se consagró el pasado 7 y 8 de octubre.

El departamento de Tupungato tiene al campeón argentino en Chaiu Do Kwan, Santiago Díaz. El joven obtuvo el título de combate en la categoría danés liviano en el 33° Torneo Nacional del Instituto Argentino de Chaiu Do Kwan, que se realizó los días 7 y 8 de octubre en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

El pasado jueves cerca del mediodía el intendente Gustavo Soto recibió al deportista en su despacho para felicitarlo por su mérito, en nombre de los ciudadanos del departamento le hizo entrega de un certificado de agradecimiento por el desempeño cumplido.

Los acompañó el maestro y mentor del joven, Fabricio García, quien expresó: “La filial de Tupungato del Instituto Argentino de Chaiu Do Kwan se enorgullece -después de muchos años de pandemia, de los torneos en suspenso- pudimos realizar el 33° Torneo Nacional y trajimos un campeón nacional de título, que es el profesor Santiago Díaz. Estamos muy contentos por él”.

Sobre la disciplina del Chaiu Do Kwan, el maestro explicó: “Es un arte marcial argentino de defensa personal. En Tupungato se desarrolla desde 1988 hasta la fecha ininterrumpidamente”.

En primera persona quién es es el Campeón

“Empecé desde muy chiquito, a los 6 años, me trajo mi papá a entrenar. Me gustaba el ámbito de las artes marciales y la vi como una oportunidad de hacer algo lindo. Conocí muchos compañeros, que ahora no están. Fui siempre muy constante. Estuve en todos los entrenamientos y saqué mucha experiencia de eso. Llegué a cinturón negro a los 11 -demasiado chiquito- y a profesor ahora a los 17.

Analizando la trayectoria de su carrera el Dan Díaz aseveró: “Ha sido un proceso muy largo, de venir, entrenar y que te vean, mis mentores son mis compañeros, el Maestro Fabricio que me alentaron a seguir avanzando, como algunos compañeros que ya no están pero me ayudaron”.

33° Torneo Nacional del Instituto Argentino de Chaiu Do Kwan

La sede de la competencia fue la filial de Villa Mercedes y se desarrolló en las instalaciones del Palacio Municipal de los Deportes “José María Gatica”.

Del evento participaron más de 350 competidores, pertenecientes a las filiales oriundas de Buenos Aires (San Alberto y Libertador Grl. San Martín), Salta (Rosario de Lerma), San Juan (Jáchal), Córdoba (Carlos Paz), San Luis (los anfitriones y de la Capital puntana).

Tupungato llevó 80 representantes, de los cuales algunos resultaron ganadores en distintas categorías.

En el encuentro las escuelas asistentes compitieron por la Copa “Hugo Héctor Chaparro”, designada con el nombre del Maestro fundador del arte marcial. La Escuela Campeona fue la filial de Buenos Aires con 114 puntos, seguida por los locales que obtuvieron 104.

Durante el viernes 7 de octubre se desarrollaron las competencias de cinturones negros, en la especialidad Título de combate por el cinturón de Campeón. También se trabajaron técnicas de defensa personal, formas mano vacía, con armas y combate al punto. Al día siguiente, combatieron las categorías de los Kyu A, B y C, en las mismas especialidades que se realizaron el primer día del evento y se sumó la lucha libre en los adultos.

En la primera jornada del Torneo, el Dan Díaz disputó el Título. El competidor compartió cómo fue la instancia previa al combate, “Se me llenó de nervios todo el cuerpo. Me preparé, puse la mente en blanco pero cuando llegó la hora de pelear fue un momento de puros nervios, me costaba un poco respirar, porque todos ven la pelea, gritando y motivándolos”.

En cuanto a lapelea explicó, “Por lo general es contra el campeón del cinturón del año pasado, como él no fue, se empezó desde cero. El que ganaba quedaba como campeón ahora. Éramos cuatro chicos. Tuve dos peleas, una al principio y pasé a la final. Después pelearon dos chicos de Buenos Aires, uno de ellos pasó a la final. Peleamos y terminé ganando yo.”

Acerca del instante en que logró el campeonato dijo, “Fue un relajo de emociones, se me cayeron un par de lágrimas. Yo quería traer el orgullo a mi Salón, fue muy bonito porque muchos papás y alumnos me felicitaron.”

Los resultados de las y los tupungatinosKyu B Infantiles

Campeón Argentino Thiago Leu

Kyu B Adultos

Subcampeón Argentino Matías Ibáñez

Kyu C Juveniles

Subcampeona Argentina Abigail Vergara

Cinturones Negros Danés Livianos

Campeón Argentino Santiago Díaz.