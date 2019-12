Scanio desde afuera de la Legislatura: “Sin distinción de sectores políticos, acá está manifestado el pueblo”

El intendente de San Carlos participó de la movilización en la Ciudad de Mendoza. En dialogo con El Cuco Digital, habló sobre la propuesta del Justicialismo, la relación con el oficialismo y la posibilidad de explotación minera en su departamento si se reforma la 7722.

Tal y como este medio había destacado en notas anteriores, el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, fue uno de los tantos funcionarios del Valle de Uco que llegó hasta la Legislatura de Mendoza para manifestarse en contra de la reforma de la Ley Provincial 7722.

El mandatario llegó hasta el centro mendocino en el camionetazo que salió a primera hora de la mañana desde la Sociedad Rural Valle de Uco.

En medio del tratamiento de la propuesta de modificación enviada por el Ejecutivo, Scanio habló con El Cuco Digital y se refirió, en primer lugar, a las condiciones que puso el Juticialismo para acompañar el proyecto: “En mi caso particular, de acuerdo a los informes que he obtenido y a las averiguaciones que he realizado, incluso en otras provincias, esto es inviable, no hay un poder de policía tan estricto y exhaustivo con respecto a eso (…) las mineras vienen, hacen su proyecto, sus inversiones, están un tiempo, extraen el fruto -por así llamarle- de nuestra tierra, se van y dejan todo lo que tiene que ver con la contaminación, así que no estamos de acuerdo con la propuesta que ha presentado el Partido Justicialista. Considerábamos que iban a estar con la propuesta del pueblo, de la mayoría de los mendocinos, que lo que quieren es que no se modifique ningún artículo de esta ley que ya lleva varios años”.

Por otro lado, respecto a la información emitida días atrás por un medio provincial sobre que sí se aprueba la reforma de la ley se podría hacer minería en cinco departamentos, entre esos San Carlos, ya que en el límite con San Rafael hay una zona “liberada”, Scanio dijo: “Sí, zona liberada porque en realidad no es el área de Laguna del Diamante, que es un área de reserva natural protegida, por ende no puede haber ningún tipo de intervención (…) San Carlos sabemos que tiene un potencial mineral importante y saben también ellos que San Carlos se ha manifestado en contra de cualquier modificación de la ley. Nació de un sancarlino la apertura de esta ley por ende ahora nos corresponde como autoridades, como ciudadanos, defenderla. Consideramos que, si bien se habla de licencia social, la licencia social de San Carlos para este tema no existe”.

Al ser consultado sobre si existe dialogo con el Gobernador en relación al tema, el intendente manifestó que no, “conocemos la postura que él tiene y el conoce la de nosotros; pero esto no viene con este gobierno, se hizo en el gobierno de Jaque, de Pérez, de Cobos (…) pero la postura de San Carlos es la misma de siempre, estén las autoridades que estén. No es nada personal, al contrario; yo fui parte de un sector de Cambia Mendoza, de un frente político al cual representamos una parte de nosotros, pero en este tema tenemos esta diferencia que seguramente no afectará a lo personal, no afectara la relación entre el Municipio y la Gobernación”.

Ya concluyendo con sus declaraciones, el intendente contó que desde el departamento que comanda llegaron “más de 30 camionetas, pero acá se juntó una gran cantidad de gente, de los alrededores, de otros departamentos; la verdad que es llamativa la Peatonal Sarmiento, está colmada, así que creo que es una muestra importante de la ciudadanía, sin distinción de sectores políticos, acá esta manifestado el pueblo en general”.