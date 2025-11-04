Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Por el hecho, podría ser condenado a cadena perpetua.

La noche del martes 18 de julio del 2023, Juan Óscar Sáez, disparó e hirió de muerte a Héctor Maldonado (55) y Daniel Mamaní (27), en calle Boulogne Sur Mer y Francisco Delgado de Tunuyán. Luego de cometer el hecho, Sáez permaneció en la clandestinidad por tres días hasta que se terminó entregando a las autoridades en Ruta 40 y Coronel Videla, en el departamento de San Carlos.

Desde ese momento y hasta la fecha permanece detenido en el penal San Felipe, a la espera del juicio en su contra para conocer su sentencia, donde podría ser condenado a cadena perpetua.

Sáez llega al debate con la imputación de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego por la muerte de Maldonado y homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego por la muerte a Mamaní.

A El Cuco Digital, le comunicó el fiscal de la causa, que dicho debate se realizará durante el mes de diciembre (no está confirmada la fecha) y se podría extender por un máximo de tres o cuatro jornadas de debate hasta conocer la sentencia.