¡Se agrandó la familia! Nació Emiliano, el hijo de nuestro compañero Jorgito Garcia y su esposa Sol

Nació hoy, miércoles 28 de junio, en horas de la madrugada.

Hoy El Cuco está de festejo porque la familia del diario se agrandó: nació Emiliano García, el hijo de nuestro periodista Jorge García y su esposa Sol, enfermera del área de terapia intensiva del Hospital Scaravelli.

El bebé llegó a este mundo el día de hoy, a las 00:04 pesando 3,640 kg.

“Me siento feliz, es algo soñado y se cumplió”, contó el nuevo papá emocionado.

“Emociones toda, es mi primer hijo, estar en el parto fue único, ver los médicos trabajar acompañar a sol y ver que me entregaban a mi hijo en brazos es algo que no me lo olvido más en mi vida”.

Jorge junto al pequeño Emiliano

Además, explicó por qué lo llamaron Emiliano : “Desde que nos enteramos del embarazo en octubre pasado, empezamos a joder, yo para mis adentros quería un varón, pero bueno hasta la ecografía de enero no supimos que era”.

“Y jodíamos con nombres, hacía rabiar a mi mujer diciendo nombres poco comunes como Ludovico, que le gustaba, pero no había nada cerrado desde un primer momento. Si era mujer yo le dije ‘Ponele cómo vos quieras pero que tenga dos nombres’. Entonces a sol le gustó desde un principio Olivia y a mí Valentina”, relató.

“Pasó el tiempo y empezó el mundial, en los penales (de la final) cuando El Dibu le atajó el segundo penal a el jugador Tchouameni, mientras toda mi familia festejaba y gritaban por la atajada, yo le dije a Sol ‘Si es varón se llamará Emiliano'”, expresó.

“Así que se podría decir que es Emiliano por el Dibu y Tomás porque le gustó siempre a Sol, así que es Emiliano Tomás García Pérez”, concluyó feliz.