Se agudiza la crisis tras la derrota de Milei en Buenos Aires: crece la presión sobre el dólar, caen las acciones argentinas y crece el riesgo país

La dura derrota sufrida por La Libertad Avanza en Buenos aires, afectó durante los mercados. El dólar cotiza a la alza, se hunden las acciones argentinas y el riesgo país vuelve a subir.

Luego de que La Libertad Avanza quedara en un segundo lugar muy alejado del Frente Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el mercado interpretó que sucedió el peor escenario que esperaban: una derrota por más de 5%. En ese contexto, en la apertura del lunes, en algunos bancos el dólar ya se vende más de un 7% arriba del precio minorista que cerró el viernes.

Ese es el caso de Banco Galicia, que ya se volvió trending topic en la red social “X”, la divisa extranjera ya cotiza a $1460 para venta y $1.400 para compra. También es el caso de Santander y BBVA que también lo ubica en $1.460. Por su parte, Banco Nacion cotiza a $1.460. Patagonia, también actualizó sus valores $1.470. Y Banco Provincia, $1.465.

A su vez, el mayorista, que es referencia en el mercado, abrió a a $1.450, un 6,2% más que el último día hábil de la semana pasada.

“Para el tipo de cambio, con un techo de la banda cambiaria en $1.469,2, nuestra valuación justa considerando riesgos electorales sería de $1.510 a $1.550”, especularon en esta jornada desde Max Capital. “El gobierno necesitará usar reservas para contener la presión esperando mejores resultados en octubre, ajustar las bandas cambiarias, o reimponer restricciones, generando una brecha cambiaria”, agregaron.

La consultora 1816, una de las primeras en salir a emitir sus pronósticos tras el resultados de las elecciones en PBA, dijo que de acuerdo a los datos oficiales de depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central, en los últimos días se registraron operaciones de venta por más de u$s500 millones, con intervenciones que se aceleraron entre martes y viernes de la semana pasada. Aun así, hacia el cierre del viernes, las cuentas del Tesoro apenas sumarían unos u$s1.130 millones disponibles.

Por otra parte, el poder de fuego del BCRA, con reservas líquidas cercanas a los u$s20.000 millones, aunque con matices: no se incluyen yuanes, oro ni DEG. La clave será la decisión política del Gobierno respecto a defender o no el techo de la banda cambiaria en las próximas siete semanas. De hecho, según el esquema vigente, el Central podría empezar a vender dólares en niveles de $1.470.

Acciones en picada

Otros datos críticos llegaron desde Estados Unidos. Allí, las operaciones denominadas “overnight” -que son las que se realizan fuera de horario de mercado y anticipan los movimientos del mercado formal- marcan fuertes caídas de la cotización de las acciones argentinas que operan en el Wall Street.

Las ADR de YPF se vendían a US$ 26,40, con una fuerte baja de 14,31%. Lo mismo sucedió con Banco Galicia que perdió en unas horas un 17%, BBVA Argentina que cayó 13,16%, Supervielle que bajó 13,3%, el Banco Macro que cedió 12,07%, Edenor con una baja de 13,09%, Central Puerto con un negativo de 8,59% y TGS con baja de 11,08%.

Así las cosas, la apertura del mercado de este lunes podría llegar con una tormenta financiera. Aunque las acciones de las principales empresas argentina ya perdieron demasiado en el año, el impulso por vender activos argentinos podría imponerse a cualquier lógica de valoración real de los activos en cuestión.

El analista Javier Timerman, dijo lo mismo, pero con estas palabras horas antes de conocerse el resultado electoral: “los mercados querían que gane Milei, pero no van a apoyar nada que no sea un cambio radical en la gestión . Si Milei hoy anuncia que va a seguir por este camino , el castigo de los mercados va a ser mucho mayor”.

Desde Adcap Research, señalaron que “el Gobierno—ya criticado por varios errores iniciales—enfrenta su primera crisis de envergadura” debido a que “los resultados fueron peores a las expectativas del mercado”, algo que “probablemente generen una sorpresa negativa en los mercados”.

Aunque el Gobierno ya aclaró que no sucederá, desde la empresas de análisis financiero plantean que “crece la especulación sobre posibles cambios en el gabinete y nuevas medidas económicas”.

Bonos para abajo y el riesgo país sube por más de 1000 puntos

El Riesgo País medido por el JP Morgan ya supera los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública de hasta un 8%, como en el caso del Global 2035, del Global 2041 y Global 2046.

Fuentes: Ámbito Financiero y MDZ on line