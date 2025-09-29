Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se ausentó de su casa por cuatro días y al volver le habían robado dos televisores

Foto archivo: comisaría 20 de Tupungato.
El relato policial indica que los malhechores ingresaron a la vivienda por una ventana que rompieron.

Cerca de las 18:30 horas, sobre Carril Zapata, en la zona del kilómetro quince, un hombre de 68 años de edad, regresó a su vivienda después de ausentarse por cuatro días, y constató que una de las ventanas se encontraba rota y que le habían entrado a robar.

Al ingresar detecto el robo de un televisor Smart de 50 pulgadas, marca LG, color negro, y un televisor de 65 pulgadas, marca Samsung, color negro.

La denuncia fue realizada en la Comisaria 20 y se dio intervención a la Oficina Fiscal, quién dispuso procedimiento completo, intervención de la UID y de Científica.

