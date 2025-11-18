Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se cayó internet en todo el mundo por una falla en un servidor global: varias plataformas y servicios afectados

Desde la empresa informaron que se desconocen los orígenes de la falla, pero que se encuentran monitoreando el funcionamiento.

Una masiva falla en la red de Cloudflare, uno de los principales proveedores de infraestructura de internet del mundo, provocó este viernes la caída de portales de noticias, servicios online como Chat GPT, videojuegos como League of Legends y redes sociales como X (ex Twitter). El incidente generó errores “500” y “502” en miles de sitios a nivel global y dejó sin acceso a los usuarios durante varios minutos.

Según informó la empresa, el problema se originó en uno de sus servicios centrales y afectó el enrutamiento del tráfico internacional. La caída impactó de forma simultánea en medios de comunicación, plataformas de streaming, aplicaciones bancarias, sistemas de gestión y otros servicios críticos.

Cloudflare confirmó que el equipo técnico trabaja para restablecer el funcionamiento y que aún investigan la causa puntual del fallo, aunque diversos reportes internacionales apuntan a una interrupción vinculada a Google Cloud, proveedor de infraestructura de la compañía.

En Argentina, portales informativos, herramientas administrativas y aplicaciones de uso cotidiano quedaron momentáneamente inutilizables. Usuarios de X reportaron que la plataforma arrojaba errores de servidor, mientras que lectores de distintos diarios no lograban acceder a las notas.

Aunque el servicio comenzó a reestablecerse de manera paulatina, Cloudflare señaló que continuará monitoreando la estabilidad de la red. En las próximas horas se espera un informe oficial con detalles técnicos y las medidas que aplicarán para evitar una nueva interrupción masiva.

Fuente: Diario El Sol

