Se celebró en Tupungato el Trail Running Nocturno: una competencia con la participación de más de 150 competidores

La edición inicial del desafío contó con la participación de alrededor de 200 atletas -había representantes locales y otros oriundos de Capital, Maipú, San Martín, Tunuyán, San Carlos, Uspallata y Malargüe- que con sus linternas frontales encendidas iluminaron el paisaje de Los Cerrillos tupungatinos.El deportista Danilo Brito se quedó con los 12 km y Alejandro Solís con los 5 km.

El evento comenzó el sábado pasado al atardecer y se extendió hasta casi las 2 de la madrugada. Fue un día memorable para el deporte tupungatino, también para las y los corredores que respiraron el aire natural del oasis del Valle, atravesando cada sendero plagado de flora y fauna autóctona. El primero en concluir la travesía de los 5km fue Alejandro Solis y el segundo en llegar a meta fue el ‘correcaminos’ Brito que hizo el trayecto más largo desde la base del ex Campamento YPF hasta los pies del Cristo Rey en 1 hora 1 minuto.

El Intendente Gustavo Aguilera estuvo presente durante todo el encuentro y agradeció a quienes trabajaron en logística y organización, “…Quiero en primer lugar agradecer a todo el equipo de la Dirección de Deportes y a todos sus profes que están a lo largo del recorrido para que nadie pierda, para que puedan ser asistidos, esto que es una novedad para nosotros, en Los Cerrillos de noche para que puedan competir. También a la Policía de la Provincia de Mendoza que nos está acompañando con diferentes tecnologías para que podamos tener seguridad y también para que ninguno de los competidores pueda perderse. Así que este despliegue que hacemos en este momento para que podamos tener una competencia de este nivel y que va a ser la primera de varias, esto es lo que queremos ir potenciando”.

Resumiendo el momento vivido el deportista Solís dijo, “Increíble, me gustó un montón. Fue muy duro en la subida, me costó muchísimo. pero bueno, me inscribí gracias a mi esposa que nunca había corrido, la quería acompañar así que bueno, todo gracias a ella”.



Por su parte Brito expresó, “La verdad que muy contento por el resultado, conocía el lugar así que estaba en mi territorio, me sentí muy cómodo en la carrera y la verdad que contento, contento por el resultado, contento y darle gracias a lo que estuvieron en la organización, la verdad un golazo todo, y bueno, que haya gente que se anime y que se pueda meter en esto que es muy lindo, que se conozca más porque falta, falta mucho todavía”.

Ese día la organización guiada por la Dirección de Deportes y Recreación municipal se ocupó de la acreditación de los competidores que habían sido citados a las 19.30h en la base del monumento religioso. Hasta el lugar fueron arribando los autos que trasladaban a corredores, a sus amigos y familias que ascendían para animarlos y aguardar sus llegadas cuando largaran las carreras.

La vera de la RP 86 frente al Mirador tenía el ir y venir de múltiples colores de vestimenta deportiva, mochilas provisionadoras de agua, linternas en la frente de sus portadores, mujeres, varones, de edades que iban desde los 16 hasta cerca de 70 años.

Cuando se fueron concretando los registros de quienes habían elegido el circuito más extenso, los profes fueron coordinando el traslado de los competidores hasta la largada en colectivos municipales. Esos minutos de viaje eran ganados para ir explicándoles y mostrándoles por las ventanillas -donde ya se veía el reflejo de las estrellas- cuáles serían algunos de los sectores por donde estaba delimitado el Trail. Esa guía fue muy bien tomada por los runners que después comentaban eso y además que se sintieron muy cómodos y seguros en cuanto a la demarcación de los espacios por donde debían correr. Arriba aguardaban la bajada de bandera los de la menor distancia.

Cerca de las 22h el Intendente Gustavo Aguilera siguiendo el conteo de cuenta regresiva del Director de Deportes, Diego Guiñazú, fue el encargado de largar los 12km desde el ex campamento YPF, rápidamente las piernas de los corredores comenzaron a perderse en la oscuridad de los cerros. Quince minutos después inició la carrera de 5 en descenso desde los pies del Cristo.

Pasaron menos de veinte minutos cuando Solís atravesó la línea de llegada, y a poco tiempo atravesó el arco inflable de llegada Brito, luego fueron siguiéndolos el resto de competidores que llegaban con una enorme satisfacción de logro cumplido.

La premiación de las distintas categorías se desarrolló pasada las 01h del domingo y quienes hicieron podio además de la enorme felicidad de las marcas obtenidas recibieron botellitas, sudaderas, remeras y lápices ecológicos de regalo.

El dirigente Guiñazú se refirió a esta nueva práctica que propone la Muni, “La verdad que es a lo que apuntamos de a poquito ir registrándonos en toda la provincia como un polo deportivo en este tipo de travesías así que nada, muy contento feliz y sobre todo agradecido de toda la participación que tenemos”.