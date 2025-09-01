Se confirmó que durante octubre tendremos un fin de semana largo debido al traslado del feriado del 12

Por medio de esta modificación se busca beneficiar a sectores de la economía como el turismo, la gastronomía y el comercio regional.

Se confirmó el fin de semana largo del mes de octubre. La Jefatura de Gabinete de Ministros anunció oficialmente el traslado del feriado nacional del 12 de octubre, “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, al viernes 10.

La medida, establecida mediante la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial de este lunes, da respuesta a las cámaras de turismo que habían solicitado la modificación para aprovechar la oportunidad para generar un fin de semana largo y potenciar así la actividad económica en ese sector y en otros afines.

Esta decisión se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales, distinguiendo entre inamovibles y trasladables. Dado que el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” es un feriado nacional trasladable y en el presente año coincide con un día domingo, el Decreto N° 614/25 faculta a la Autoridad de Aplicación a trasladarlo al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior.

El principal motivo para este traslado, tal como fue fundamentado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, es la conveniencia de estimular la demanda turística interna.

Se espera que esta modificación favorezca a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional, beneficiando así las economías locales de todo el territorio nacional.

Fuente: El Sol Diario