Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 5, 2025

logo el cuco digital

Se confirmó que durante octubre tendremos un fin de semana largo debido al traslado del feriado del 12

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Por medio de esta modificación se busca beneficiar a sectores de la economía como el turismo, la gastronomía y el comercio regional.

Se confirmó el fin de semana largo del mes de octubre. La Jefatura de Gabinete de Ministros anunció oficialmente el traslado del feriado nacional del 12 de octubre, “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, al viernes 10.

La medida, establecida mediante la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial de este lunes, da respuesta a las cámaras de turismo que habían solicitado la modificación para aprovechar la oportunidad para generar un fin de semana largo y potenciar así la actividad económica en ese sector y en otros afines.

Esta decisión se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales, distinguiendo entre inamovibles y trasladables. Dado que el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” es un feriado nacional trasladable y en el presente año coincide con un día domingo, el Decreto N° 614/25 faculta a la Autoridad de Aplicación a trasladarlo al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior.

El principal motivo para este traslado, tal como fue fundamentado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, es la conveniencia de estimular la demanda turística interna.

Se espera que esta modificación favorezca a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional, beneficiando así las economías locales de todo el territorio nacional.

Fuente: El Sol Diario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO