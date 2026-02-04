Se conoció la identidad del hombre que murió ayer tras un vuelco en San Carlos

El hecho sucedió sobre Ruta 40 a la altura del distrito de Pareditas.

Una pareja de turistas oriundos de Brasil, volcaron ayer sobre Ruta 40 y como consecuencia del hecho un hombre de 55 años perdió la vida en el lugar. La mujer que lo acompañaba resultó herida y fue trasladada al hospital Scaravelli.

Tras el accidente, desde el Ministerio de Seguridad informaron que la víctima fatal, fue identificada como Edinson Esteban Da Silva (55), oriundo de Brasil. Mientras que la mujer que lo acompañaba, Regina Guniero Da Silva de 53 años resultó herida y se recupera en el hospital regional de la zona.

En el lugar del hecho, se hizo presente personal de la Oficina Fiscal quien ordenó el trabajo de Policía Científica quien levantó las pruebas del lugar para intentar establecer la mecánica del hecho.

Los primeros indicios indican que el conductor perdió el control de la camioneta Mitsubishi, mordió la banquina y terminó volcando.