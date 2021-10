Se construirá en Tunuyán el estadio cubierto del Valle de Uco: Aveiro y Arrondo anunciaron la obra

Con una inversión de 450 millones de peso.

Este sábado en la mañana, en el polideportivo central del departamento de Tunuyán y en el marco de un encuentro provincial de jockey inclusivo, el intendente Martín Aveiro junto a la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán, Emir Andraos y otras autoridades nacionales, provinciales y locales hicieron importantes anuncios.

Una de las noticias más importantes fue la construcción de un estadio cubierto del Valle de Uco por un monto de 450 millones de pesos. La obra se va a llevar adelante en un predio del ferrocarril ubicado en el centro del departamento. Además, se anunció la construcción de un predio en Colonia Las Rosas, -que va a ser similar al predio Santa Rita de Vista Flores-. El mismo contará con canchas, piletas, zoom, etc.

Y, por último, dieron a conocer el inicio de la tercera etapa del Programa Clubes en Obras.

Inés Arrondo, secretaria de Deportes y ex Leona, expresó que sentía “muchísima emoción de haber llegado hasta aquí al complejo y encontrar a cientos y cientas de chicos jugando al jockey, debo reconocer que me conmueve, siempre decimos que las Leonas ganamos la medalla más importante que es haber hecho popular este deporte. Hoy estamos en un rincón del país y ver el jockey presente me emociona.

“Además, estar aquí con dirigentes y con Martín Aveiro haciendo estos anuncios que son tan importantes para la comunidad y para que el deporte siga llegando a la vida de los argentinos y argentinas. Son anuncios que tienen que ver con ampliar los espacios deportivos comunitarios para que los vecinos y vecinas puedan acceder al deporte cerca de su casa, en la esquina, en los barrios y así, construir una vida más sana y mejor. Este Estadio va a significar un espacio para hacer muchísimas actividades más”, añadió.

En el encuentro de jockey estuvieron presentes dos ex Leonas -Silvina “Pity” D’lia y Charo Luchetti-

Por otro lado, en cuanto al Programa Clubes en Obras, la secretaria de Deportes dijo que “es un programa muy importante, conocemos bien el deporte argentino, sabemos lo que significa en los clubes de barrios o pueblos y fueron abandonados en la gestión anterior. No había presupuestos para clubes, no había programas activos, y nosotros a pesar de haber asumido y tener la pandemia encima hemos asumido y activado todo esos mecanismos. Estamos con la mitad del presupuesto de deportes asistiendo a más de 3 mil clubes de barrios del país para sostener su infraestructura y pensamos ampliarlo mucho más a medida que el país empiece a recuperarse”.

También, Arrondo destacó que este estadio cubierto será el “Estadio del Valle de Uco” y ha sido “gracias a que hay un intendente comprometido gestionando para su lugar”, expresó.

Las tres ex Leonas -D’lia, Luchetti y Arrondo- con Aveiro.

Por último, el mandatario departamental, Martín Aveiro agregó sobre el estadio: “La obra estaba aprobada y estábamos trabados por la escritura de la tenencia de los terrenos del ferrocarril así que tomamos la decisión de comprar, de invertir, 18 millones en un terreno sabiendo que sino perdíamos 450 millones”.

“Vamos a ganar una obra maravillosa y vamos a generar empleos, y a partir de eso lo que va a generar posteriormente. Dentro de una semana viene el seleccionado 18 de básquet y en tres semanas viene el campeonato argentino de balonmano y eso significa 100 cabañas ocupadas con todos los equipos nacionales más todas las familias que vienen. Entonces, el deporte hay que verlo no solo como eje de desarrollo de motor para las personas, sino que aporta a la economía y matriz productiva que tenemos en nuestro lugar y que tiene que ver con el turismo. Seguimos trabajando fuerte y apostando a un lugar único y maravilloso”, cerró.