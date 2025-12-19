Se corre la última del año en el Hipódromo de Mendoza: en las gateras estarán los mejores caballos de la provincia

La reunión será el próximo domingo desde las 10 de la mañana.
Llega a su fin la temporada 2025, en el Hipódromo de Mendoza, donde se espera un gran cierre con grandes pruebas y con los mejores caballos de la provincia y algunos que llegarán de vecinas provincias. Irlam y The Cyclone, estarán en el clásico Clausura, sobre los 2000 metros.
1ra carrera – 1200 metros – 10.30 horas
1-Pandolfina
2-Crazy Abby
2-Soy Dahlia
4-Ultra Komos
5-Maxmoi
2da carrera – 1200 metros – 11.10 horas
1-Code Keeper
2-Le Pera
3-Toscaniello
4-Spiritual Drink
5-Violent Attack
6-Vasquito Terco
7-Máximo Glory
8-French B
9-Liberty Talk
10-Beach Song
11-Master Yoda
12-Amiguito Luna Andina
3ra carrera – 500 metros – 11.50 horas
1-El Teólogo
2-Hato
3-Owen Mike
4-El Gran Dorado
5-Todo En Claro
6-Ilusión Óptima
4ta carrera – 1200 metros – 12.30 horas
1-Amor Cósmico
2-Global Peggy
3-Casserta
4-Turvasa
5-Shaked
6-Edoarda Now
7-Dear Mother
8-Donna Revoltosa
5ta carrera – 300 metros – 13.30 horas Clásico: “Sres José y Matías Salas”
1-Le Parc
2-Cherocco
3-Marciano
4-Desconfiadito
5-Don Héctor
6ta carrera – 300 metros – 14.20 Clásico: “Sr. Juan Puga”
1-Speed Boy
2-Look Bryam
3-Beethoven Fantastic
4-Chico Negro
5-Juan Chiviro
6-Inquieto
7-Luz Puestero
8-Caporal
7ma carrera – 1200 metros – 15 horas
1-Etruria Song
2-Portal de Belén
3-Smart Moon
4-Invitala
5-Emmpatia
8va carrera – 1400 metros – 15.40 horas Especial: “Perderdores del Año”
1-Vientos del Sur
2-Del Otario
3-Big Boss
4-Galán Love
5-Back Story
6-Fiestero Xal
7-Marlow
8-Fortín Chaco
9na carrera – 1300 metros – 16.30 horas Ganadores de una y dos carreras
1-I’m The Best
2-Grande Hit
3-Danzante Sky
4-Don Sereno
5-Giant Killer
6-Dom Embrujo
7-Shilton Boy
8-General Spring
9-Camorrero Scat
10-Costabal
11-Estero Stripes
10ma carrera – 1100 metros – 17.10 Clásico: “Navidad”
1-Wizard Foot
2-Cursi Man
3-Petals
4-Ethical Cleric
5-Gritalo Gringo
11ma carrera – 1600 metros – 17.50 horas Clásico: “Fin de Año”
1-Escape Hatch
2-El Chespi
3-French Champion
4-El Mau
5-Río Franco
6-Piccolo Veloce
7-Capo Man
12ma carrera – 2000 metros – 18.30 horas Clásico: “Clausura”
1-Irlam
2-Hi Ultra
3-The Cyclone
4-The Gun
5-Señor Importante
6-Equipo Que Gana