diciembre 19, 2025

logo el cuco digital
diciembre 19, 2025

logo el cuco digital

Se corre la última del año en el Hipódromo de Mendoza: en las gateras estarán los mejores caballos de la provincia

La reunión será el próximo domingo desde las 10 de la mañana.

Llega a su fin la temporada 2025, en el Hipódromo de Mendoza, donde se espera un gran cierre con grandes pruebas y con los mejores caballos de la provincia y algunos que llegarán de vecinas provincias. Irlam y The Cyclone, estarán en el clásico Clausura, sobre los 2000 metros.

1ra carrera – 1200 metros – 10.30 horas


1-Pandolfina
2-Crazy Abby
2-Soy Dahlia
4-Ultra Komos
5-Maxmoi

2da carrera – 1200 metros – 11.10 horas

1-Code Keeper
2-Le Pera
3-Toscaniello
4-Spiritual Drink
5-Violent Attack
6-Vasquito Terco
7-Máximo Glory
8-French B
9-Liberty Talk
10-Beach Song
11-Master Yoda
12-Amiguito Luna Andina

3ra carrera – 500 metros – 11.50 horas


1-El Teólogo
2-Hato
3-Owen Mike
4-El Gran Dorado
5-Todo En Claro
6-Ilusión Óptima

4ta carrera – 1200 metros – 12.30 horas


1-Amor Cósmico
2-Global Peggy
3-Casserta
4-Turvasa
5-Shaked
6-Edoarda Now
7-Dear Mother
8-Donna Revoltosa

5ta carrera – 300 metros – 13.30 horas Clásico: “Sres José y Matías Salas”

1-Le Parc
2-Cherocco
3-Marciano
4-Desconfiadito
5-Don Héctor

6ta carrera – 300 metros – 14.20 Clásico: “Sr. Juan Puga”

1-Speed Boy
2-Look Bryam
3-Beethoven Fantastic
4-Chico Negro
5-Juan Chiviro
6-Inquieto
7-Luz Puestero
8-Caporal

7ma carrera – 1200 metros – 15 horas


1-Etruria Song
2-Portal de Belén
3-Smart Moon
4-Invitala
5-Emmpatia

8va carrera – 1400 metros – 15.40 horas Especial: “Perderdores del Año”


1-Vientos del Sur
2-Del Otario
3-Big Boss
4-Galán Love
5-Back Story
6-Fiestero Xal
7-Marlow
8-Fortín Chaco

9na carrera – 1300 metros – 16.30 horas Ganadores de una y dos carreras


1-I’m The Best
2-Grande Hit
3-Danzante Sky
4-Don Sereno
5-Giant Killer
6-Dom Embrujo
7-Shilton Boy
8-General Spring
9-Camorrero Scat
10-Costabal
11-Estero Stripes

10ma carrera – 1100 metros – 17.10 Clásico: “Navidad”


1-Wizard Foot
2-Cursi Man
3-Petals
4-Ethical Cleric
5-Gritalo Gringo

11ma carrera – 1600 metros – 17.50 horas Clásico: “Fin de Año”


1-Escape Hatch
2-El Chespi
3-French Champion
4-El Mau
5-Río Franco
6-Piccolo Veloce
7-Capo Man

12ma carrera – 2000 metros – 18.30 horas Clásico: “Clausura”


1-Irlam
2-Hi Ultra
3-The Cyclone
4-The Gun
5-Señor Importante
6-Equipo Que Gana

Carrera 13: será desde las 18.40 y pedestre para todos los jockey del hipódromo de Mendoza, con premio en efectivo para el ganador sobre la distancia de los 100 metros.

