Se corre la última del año en el Hipódromo de Mendoza: en las gateras estarán los mejores caballos de la provincia

La reunión será el próximo domingo desde las 10 de la mañana.

Llega a su fin la temporada 2025, en el Hipódromo de Mendoza, donde se espera un gran cierre con grandes pruebas y con los mejores caballos de la provincia y algunos que llegarán de vecinas provincias. Irlam y The Cyclone, estarán en el clásico Clausura, sobre los 2000 metros.

1ra carrera – 1200 metros – 10.30 horas



1-Pandolfina

2-Crazy Abby

2-Soy Dahlia

4-Ultra Komos

5-Maxmoi

2da carrera – 1200 metros – 11.10 horas

1-Code Keeper

2-Le Pera

3-Toscaniello

4-Spiritual Drink

5-Violent Attack

6-Vasquito Terco

7-Máximo Glory

8-French B

9-Liberty Talk

10-Beach Song

11-Master Yoda

12-Amiguito Luna Andina

3ra carrera – 500 metros – 11.50 horas



1-El Teólogo

2-Hato

3-Owen Mike

4-El Gran Dorado

5-Todo En Claro

6-Ilusión Óptima

4ta carrera – 1200 metros – 12.30 horas



1-Amor Cósmico

2-Global Peggy

3-Casserta

4-Turvasa

5-Shaked

6-Edoarda Now

7-Dear Mother

8-Donna Revoltosa

5ta carrera – 300 metros – 13.30 horas Clásico: “Sres José y Matías Salas”

1-Le Parc

2-Cherocco

3-Marciano

4-Desconfiadito

5-Don Héctor

6ta carrera – 300 metros – 14.20 Clásico: “Sr. Juan Puga”

1-Speed Boy

2-Look Bryam

3-Beethoven Fantastic

4-Chico Negro

5-Juan Chiviro

6-Inquieto

7-Luz Puestero

8-Caporal

7ma carrera – 1200 metros – 15 horas



1-Etruria Song

2-Portal de Belén

3-Smart Moon

4-Invitala

5-Emmpatia

8va carrera – 1400 metros – 15.40 horas Especial: “Perderdores del Año”



1-Vientos del Sur

2-Del Otario

3-Big Boss

4-Galán Love

5-Back Story

6-Fiestero Xal

7-Marlow

8-Fortín Chaco

9na carrera – 1300 metros – 16.30 horas Ganadores de una y dos carreras



1-I’m The Best

2-Grande Hit

3-Danzante Sky

4-Don Sereno

5-Giant Killer

6-Dom Embrujo

7-Shilton Boy

8-General Spring

9-Camorrero Scat

10-Costabal

11-Estero Stripes

10ma carrera – 1100 metros – 17.10 Clásico: “Navidad”



1-Wizard Foot

2-Cursi Man

3-Petals

4-Ethical Cleric

5-Gritalo Gringo

11ma carrera – 1600 metros – 17.50 horas Clásico: “Fin de Año”



1-Escape Hatch

2-El Chespi

3-French Champion

4-El Mau

5-Río Franco

6-Piccolo Veloce

7-Capo Man

12ma carrera – 2000 metros – 18.30 horas Clásico: “Clausura”



1-Irlam

2-Hi Ultra

3-The Cyclone

4-The Gun

5-Señor Importante

6-Equipo Que Gana

Carrera 13: será desde las 18.40 y pedestre para todos los jockey del hipódromo de Mendoza, con premio en efectivo para el ganador sobre la distancia de los 100 metros.