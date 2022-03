Se cumplen 63 años del lanzamiento de Barbie, la muñeca más famosa del mundo

Fue el 9 de marzo de 1959 cuando la empresa Mattel y Ruth Handler presentaron en público a su creación en la Feria Americana de Juguetes de Nueva York.

Si se habla de Barbie todo el mundo sabe de se trata, tanto jóvenes como adultos conocen a la muñeca o han visto sus publicidades en televisión. Parece imposible porque no envejece, pero hoy cumple 63 años, ya que fue el 9 de marzo de 1959 cuando fue presentada en la Feria del Juguete de Nueva York luciendo un estilo de la década del 50, con un traje de baño blanco y negro y flequillo ondulado. Desde aquel momento, la empresa que la creó no dejó de crecer en ventas.

Ruth Handler es la responsable del nacimiento de Barbie, ya que al pasar tiempo en su casa observaba las muñecas con las que jugaba su hija y los juguetes con los que se entretenía su hijo. En el primer caso, siempre tenían la figura de niñas o niños pequeños, por lo que la chica debía cuidarlos y jugar con ellos, pero mientras tanto, el varón podía soñar con ser astronauta, médico o cualquier otra profesión. Los nombres de los niños de Handler pueden sonar familiares, pues se llamaban Bárbara y Ken.

La mujer propuso al director de Mattel, empresa que se dedicaba a fabricar juguetes de la cual llegó a ser presidenta, la idea de crear una muñeca con distintas posibilidades y un tono más adulta, que sirve de inspiración para las pequeñas. Sorprendentemente, la respuesta fue un “no”.

El primer intento

Con el pasar del tiempo, una muñeca alemana irrumpió en el mercado. Se llamaba Bild Lilli y era una idea similar a la que había propuesto Handler. Este nuevo juguete llamó la atención de todo el mundo y logró viajar desde el viejo continente hacia los Estados Unidos pero la realidad es que no era específicamente para los niños sino que los hombres de aquella época fueron los primeros en comprarlas. Más tarde eran ofrecidas a las niñas para que jueguen cambiándoles la ropa y vistiéndolas a su gusto.

Tras notar el éxito de Bild Lilli en el país, Mattel decidió comprar los derechos de esta muñeca y producir otra. Así fue como nació Barbie, cuyo nombre original es en realidad Bárbara Millicient Roberts y le fue elegido tal en honor a la hija de Handler que llevaba el mismo. Dos años después se lanzó el novio de Barbie, nombrado como Ken, en este caso agasajando al hijo.

Fue tal la repercusión que tuvo la muñeca que otras empresas intentaron imitarla aunque fallaron en el intento, pues Barbie hay una sola. Mattel siempre tuvo la licencia de la misma, por lo que decidieron llevarla a la gran pantalla, así surgieron distintas películas y series que tienen como protagonista a la misma, como Barbie en el Cascanueces, la primera película, o la serie Barbie: Life in the Dreamhouse.

Ventas y críticas

Inmediatamente, Barbie se convirtió en un clásico y uno de los juguetes más pedidos en todo el mundo. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo catalogada como la muñeca más famosa del mundo, superada únicamente en una temporada de ventas por las figuras de Frozen. Su fama se le atribuye, más que nada, al estilo que lleva la muñeca, sus cambios de looks y sobre todo la gran variedad de profesiones que puede alguien llegar a tener.

Desde un principio fue muy criticada por el cuerpo que tenía, sobre todo sus medidas ya que no eran para nada realistas. Un equipo de investigadores finlandeses sometieron a la Barbie a un análisis cuyos resultados arrojaron que si esta fuera una mujer real no sería capaz de menstruar debido al bajo porcentaje de grasa corporal que tendría. La respuesta de Mattel no fue tan fugaz, pues continuaron muchos años con la misma figura, sin embargo para los 2000 fue modificada y en el 2016, aunque parece que les tomó mucho tiempo decidirse, presentaron una línea de muñecas con diferentes cuerpos y alturas.

A su vez, no solo del tipo de cuerpo fueron las críticas, sino también las mujeres que se veían representadas en Barbie. En 1967 Mattel lanzó “De color Francie”, muñeca cuyo objetivo era personificar a la cultura afroamericana, pero como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar pues el problema principal era que con el mismo molde que hacían las demás muñecas realizaron a “De color Francie”, cambiando únicamente el tono de piel de la misma.

Así, las mujeres afroamericanas comenzaron a enumerar todos los rasgos que le faltaban a esta muñeca para cumplir con el fin deseado. Tras muchos intentos, en 2009 se estrenó la colección So In Style (S.I.S) para representar a toda esta comunidad de una manera más fiel. Otros modelos de Barbie también han recibido comentarios negativos pero la empresa siempre ha intentado corregir esos errores. A pesar de las críticas nunca dejó de ser la muñeca más vendida.

Cambios de look

Las modificaciones no fueron siempre en torno al cuerpo que lleva Barbie, sino también en las mudas de ropa. Estos tipos de cambios no fueron por críticas, sino porque la idea siempre fue mostrar distintas facetas de la muñeca, entre ellas enfermera, bombera, azafata, y muchas más. También se fueron sumando distintos accesorios al outfit de Barbie, además de autos y su gran casa llamada Barbie Dream House. A su vez, en 1961 dieron vida a Ken, pues las fanáticas pedían un novio para la muñeca.

La década del ‘60 fue el boom de Barbie y sus primeras personificaciones fueron de azafata, enfermera y diseñadora de modas, todo esto comenzando a repartir la idea de que las mujeres puedan lograr ser profesionales en distintos ámbitos. En 1965 la muñeca se vistió de astronauta, aún cuatro años antes de que el hombre llegara a la luna y seis años más tarde se le hizo un nuevo diseño en el rostro, más específicamente en la mirada, y su look era ideal para irse de vacaciones, naciendo Barbie Malibu.

En 1973 llegó al mercado la Barbie cirujana, la cual tenía tapabocas y un estetoscopio colgado de su cuello. Luego apareció como atleta en 1975 y llegando a la década del ‘80, se la vio como instructora de aerobics, con la misma ropa que aparece en la película Toy Story 2. También nacieron los Barbie and the rockers pues la muñeca tenía una banda de rock, y en el final de la década era oficial del ejército.

Desde los ‘90 en adelante continuó saliendo en jugueterías con nuevos y originales conjuntos. En esta década logró ser candidata a la presidencia de Estados Unidos en 1992 y continuó haciéndolo en las elecciones de cada año que se realizaban, también llegó a ser bombero y deportista en la nieve, además de ser maestra de lengua de señas, señalando un “te amo” con la mano, y arquitecta.

Sin dudas, el mayor logro de Barbie, pero sobre todo de Mattel, fue la Barbie Fashionista. En esta edición la muñeca contaba con una colección de distintos tipos de cuerpos, 7 tonos de piel, 22 colores de ojos y 24 peinados, así todos podrían elegir cuál era la muñeca que más los representaba. En 2018 salió la Barbie Ingeniera.

Inclusiva

En 2019 se lanzó la Barbie en silla de ruedas, con piel con vitiligo y otra sin pelo. En un comunicado, la compañía detrás de este popular juguete, dijo que la marca busca presentar “una visión multidimensional de la belleza y de la moda” a través de nuevas muñecas su línea Barbie Fashionistas.

Fuente: La Capital

