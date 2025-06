Se cumplió un mes de la muerte de Franco Campagnaro y su familia puede quedar en la calle por falta de recursos

El acusado fue imputado por homicidio culposo.

El pasado 28 de abril, en la Ruta 89 del departamento de Tupungato, Franco Campagnaro perdió la vida cuando tras un choque frontal del auto que manejaba y una camioneta Toyota Hiliux.

El joven tenía 32 años, formaba parte del Ejército Argentino, estaba casado y era padre de pequeños hijos. En su trabajo había estado de pase en la provincia de La Rioja y, a nivel internacional cumplió una misión en Haití.

A un mes de su fallecimiento, su esposa e hijos y el resto de la familia piden justicia y que se cambie la carátula del acusado (el conductor de la camioneta). Según las pericias, quien manejaba el rodado mayor se abrió para pasar un camión y se produjo el choque frontal.

Magali Velarde, esposa y ahora viuda de Franco Campagnaro, habló con El Cuco Digital, donde expresó lo siguiente: “se cumplió un mes de esa maldita noche y el responsable de haber matado a Franco, está como si nada en su casa”.

“Sabemos que él fue imputado por homicidio culposo, pero la justicia es una mierda, porque él ha pagado para estar libre, ni siquiera con prisión domiciliaria está. Está libre y anda libremente”, aseguró Magali.

Además, agregó: “yo estoy luchando para que él pague por lo que hizo”. “Él sabía muy bien a la velocidad que iba, estaba consciente de que se podía mandar una cagada hasta que lo hizo, luego agarró unos pesos y terminó arreglando todo”.

“A mí me dejo sin mi amor, sin el padre de mis hijos, Franco era el sostén de la familia y ahora sin él es muy complicado. En unos meses me voy a quedar en la calle, porque tengo que entregar la casa donde vivimos y no tengo dinero”, concluyó Magali, viuda de Franco Campagnaro.