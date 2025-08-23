Se dictará una capacitación interdisciplinaria sobre fisuras orofaciales en Tunuyán

Profesionales de distintos hospitales provinciales compartirán conocimientos y experiencias para mejorar la detección, el abordaje inicial y la derivación oportuna de pacientes.

El Programa de Malformaciones Craneofaciales realizará la jornada presencial “Intervención interdisciplinaria en fisuras orofaciales”, el miércoles 27 de agosto de 9 a 12, en el hospital Antonio Scaravelli, de Tunuyán. La actividad está dirigida a profesionales de los equipos de salud de los efectores del Valle de Uco, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en esta temática, que aborda las aberturas en el labio o en el paladar.

La capacitación contará con la participación de especialistas de los hospitales Antonio Scaravelli, Luis Lagomaggiore, Humberto Notti y Teodoro Schestakow, quienes abordarán la problemática desde una mirada interdisciplinaria. Se busca brindar herramientas prácticas y compartir experiencias que permitan mejorar la calidad de atención en toda la red sanitaria.

Entre los principales objetivos de la jornada se destacan:

Difundir las características clínicas y funcionales de las fisuras orofaciales.

Prevenir secuelas mediante la detección temprana, la derivación oportuna y el tratamiento adecuado.

Promover el intercambio de saberes entre profesionales de diferentes disciplinas vinculadas al abordaje integral de esta condición.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de los equipos de salud de la Provincia con la formación continua y la atención de calidad, asegurando así que las personas con fisuras orofaciales reciban un diagnóstico temprano y un acompañamiento integral desde el inicio de su tratamiento.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza .