Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

El conductor se encuentra en terapia intensiva.

El día de ayer, un siniestro vial se registró en la intersección de Ruta Provincial N.º 92 y calle Malvinas Argentinas, en Colonia Las Rosas.

De acuerdo con la información brindada por el personal que arribó en primera instancia, el equino sin jinete habría salido de un callejón interno del Barrio Benegas e irrumpido en la ruta, cruzándose en el trayecto de la motocicleta que circulaba de este a oeste. Se desconoce si el conductor perdió el control al intentar esquivarlo o si impactó directamente contra el animal. Como resultado, ambos efectivos policiales cayeron sobre la carpeta asfáltica, al costado de la vereda.

Tras el hecho, una fuente extraoficial informó a El Cuco Digital que el joven oficial y conductor de la motocicleta se encuentra con estado de salud delicado. Presentó lesiones de consideración y permanece bajo atención médica especializada.