Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 23, 2025

logo el cuco digital

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El conductor se encuentra en terapia intensiva.

El día de ayer, un siniestro vial se registró en la intersección de Ruta Provincial N.º 92 y calle Malvinas Argentinas, en Colonia Las Rosas.

De acuerdo con la información brindada por el personal que arribó en primera instancia, el equino sin jinete habría salido de un callejón interno del Barrio Benegas e irrumpido en la ruta, cruzándose en el trayecto de la motocicleta que circulaba de este a oeste. Se desconoce si el conductor perdió el control al intentar esquivarlo o si impactó directamente contra el animal. Como resultado, ambos efectivos policiales cayeron sobre la carpeta asfáltica, al costado de la vereda.

Leer también:https://www.elcucodigital.com/dos-policias-heridos-tras-chocar-contra-un-caballo-en-la-ruta-92-en-colonia-las-rosas/

Tras el hecho, una fuente extraoficial informó a El Cuco Digital que el joven oficial y conductor de la motocicleta se encuentra con estado de salud delicado. Presentó lesiones de consideración y permanece bajo atención médica especializada.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

El hombre que fue golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán evoluciona favorablemente

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

El empresario Juan Roth evoluciona favorablemente tras su accidente: “se encuentra con muy buen ánimo”

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO