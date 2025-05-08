Se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la segunda edición “Tupungato, Todo Terreno”

Las actividades elegidas por la comunidad siempre tiene bis y esta competencia deportiva de gran exigencia física no es la excepción, por esa razón la Dirección de Deportes y Recreación de la Muni prepara todo para que atletas locales y oriundos de otros puntos cardinales puedan pronto competir en la instancia 2025.

La Segunda Edición de Tupungato Todo Terreno es de 25 km totales. La competencia será la mañana del domingo 15 de junio, con largada de trail running a las 9.30h desde el interior del Ex Campamento YPF, atravesando los senderos y ríos secos de Los Cerrillos hasta arribar a los pies del Cristo Rey, a partir de allí descenderán en MTB por la RP 86, atravesando el distrito San José hasta llegar a El Peral, donde se detendrán en la pista de combate del Regimiento de Infantería de Montaña 11 Grl. Las Heras, para luego continuar en bici en dirección a la llegada en la Plaza departamental Grl. San Martín.

Requisito

Pueden participar personas mayores de 16 años en dúos mixtos, por géneros y también de forma individual.

Disciplinas

Ciclismo MTB 17km

Trail Running 8km

Categorías por edades

16 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60+

Equipos por categorías

-Dúo femenino

-Dúo masculino

-Individual femenino

-Individual masculino

-Dúo mixto (por sumatoria de edad)

Costo

Dieciséis Mil Pesos ($16.000) por atleta . Incluye remera y kit del corredor; medalla finisher y sistema de cronómetro.

No incluye recarga de la página de cobro.

Premios

Los tres primeros puestos de las generales recibirán premios en efectivo

$50,000 terceros puestos

$80.000 segundos puestos

$100.000 primeros puestos

Inscripción

Para anotarse los interesados deben registrarse mediante el siguiente Formulario de Inscripción, que al finalizar los direcciona al link de pago. El tiempo límite para inscribirse es el viernes 13 de junio.

Las acreditaciones se pueden completar durante la tarde del sábado 14 de junio en el Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060) o el mismo domingo previo a la largada.