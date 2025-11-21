Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se encuentran abiertos nuevos cupos para la Maratón Aniversario de Tunuyán

La Maratón Aniversario de Tunuyán se realizará el sábado 6 de diciembre a las 20 h en el Parque de la Lombardía. Tras abrir inscripciones a principio de mes, los cupos iniciales se completaron rápidamente, por lo que la Dirección de Deporte de la Municipalidad decidió sumar 100 lugares, que ya se encuentran disponibles para quienes deseen participar.

La propuesta ofrece tres distancias: 3K, 6K y 12K, con circuitos diseñados para que cada participante elija el desafío acorde a su nivel de entrenamiento. Los mapas oficiales ya están disponibles y permiten visualizar cada trazado:

3K (Recreativa): una vuelta dentro del Parque de la Lombardía, ideal para caminar, trotar o participar en familia.

6K: recorrido que combina senderos del parque con un tramo por calle Güemes y Lisandro de la Torre.

12K: mismo circuito de los 6K, pero en dos vueltas consecutivas.

Acreditación

Vecinos y vecinas de Tunuyán: viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 h, en la Plaza Departamental San Martín.

Participantes de otros departamentos: sábado 6 de diciembre, de 18 a 19 h, en el Parque de la Lombardía.

Costos de inscripción

$15.000 – Incluye remera oficial, dorsal con chip descartable y medalla finisher.

$10.000 – Incluye dorsal con chip y medalla finisher (sin remera).

Accedé al formulario e inscribite https://forms.gle/DQWmd4J1S3965WBz9 . Tenés tiempo hasta completar cupos.

Fuente: prensa Tunuyán

