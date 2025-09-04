Se esperan heladas en el Valle de Uco para este viernes y sábado: Varios productores ya están preparados para las defensas activas

La temperatura podría bajar hasta 4 grados bajo cero.

Profesionales del estudio del clima, informaron de forma exclusiva a El Cuco Digital, que para la noche de este jueves y la madrugada de este viernes se esperan heladas en varios puntos de la provincia de Mendoza incluyendo al Valle de Uco.

Según lo informado, a nivel país, el fenómeno de las heladas afectará puntualmente a toda la Patagonia, la zona Centro del país, la Región de Cuyo y algunos puntos del Norte. Se estima que las temperaturas ronden entre los 2 y 4 grados bajo cero.

Para el Valle de Uco, profesionales adelantaron que la probabilidad de heladas es alta para la madrugada del viernes y también para el sábado.

Consultado con algunos productores, comentaron que: “nosotros tenemos variedad de duraznos que están en plena floración y una helada nos complicaría mucho la producción”, aseguró Javier, productor de la zona de Loteo Danti.

Además, agregó: “nosotros hace aproximadamente un mes ya tenemos todo preparado y acomodado para hacer defensa activa”. “Ya se ubicaron todos los tachos y en caso de que baje la temperatura comenzaremos a prender”.

“Si bien el pronóstico indica heladas para este viernes, creemos que el sábado va a ser más complicado, esta época es así que y tenemos que estar alertas toda la noche“, concluyó el productor.