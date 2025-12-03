Se extiende la convocatoria para la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria

Las inscripciones se realizan de manera virtual. Las personas interesadas podrán enviar la documentación solicitada hasta el lunes 15 de diciembre.

El Servicio Penitenciario de Mendoza y el Instituto Universitario de Seguridad Pública amplían el plazo para las preinscripciones correspondientes a la carrera de Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria. Se realizan por internet completando un formulario digital.

Para el ingreso, es necesario poseer una cuenta de correo electrónico personal o, de lo contrario, registrarse. En la página https://iusp.uncuyo.edu.ar/ingreso/ se encuentran las condiciones y requisitos y el proceso de preinscripción. Para consultas, escribir al correo electrónico:inscripcionesiusp@mendoza.gov.ar

Requisitos a cumplir

Traer el formulario de Pre-Inscripción impreso.

Entregar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.

Entregar Certificado Analítico de Estudio Secundario Completo (Copia certificada por la Institución Educativa) o certificado de haber finalizado/cursando.

Certificado médico legible, donde conste que puede hacer actividad física, legible Nombre, Apellido, DNI, Sello y Firma del profesional de la salud (entidad pública o privada). La vigencia del Certificado deberá ser menor a los 90 días a contar de la fecha en que se inscriba el aspirante. Debe indicar Talla (descalzo) y peso. Personal Policial y Penitenciario deberán presentar Certificado Médico o el Certificado de Sanidad Policial o del Servicio Penitenciario.

Agudeza visual sin corrección (aspirante civil).

Abonar la inscripción de $30.000,00 en un solo pago, por única vez, en efectivo, por débito o QR en la Sede correspondiente (Res. N°001/25 D.E.).

Una vez cumplimentados los puntos precedentes, se le indicarán al postulante las fechas de consultas antes de la evaluación de la primera etapa, que consistirá en una visita presencial al Instituto (Facultad Abierta) y una consulta virtual de la temática en la que va a ser evaluado.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza