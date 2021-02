Se fue a un cumpleaños y le desvalijaron la casa: pide ayuda para recuperar los elementos robados

Ocurrió en Tupungato.

Una vivienda de Tupungato fue blanco de delincuentes durante la noche del sábado. El hecho ocurrió en el callejón Ahumada en Villa Bastías.

Según el relato, la familia que vive el lugar había salido al cumpleaños de un conocido y durante la ausencia le desvalijaron la casa.

En detalle, se llevaron un televisor marca Daewoo de 42 pulgadas, dos DVD una marca LGy uno Nex, un parlante de mano marca Nex, una Notebook Lenovo de 14 pulgadas prácticamente nueva, un secador de pelo Bellísima, una planchita LG y una garrafa de 10 kg blanca de YPF.

“A la vez que salimos, nos entran a robar (…) Me rompieron la reja del frente”, contó Diego a El Cuco Digital.

“Mis vecinos nos avisaron. Nosotros tenemos alarma y justo ese día vine apurado y me olvidé de activarla, sino no me pasaba”.

“En dos años ya han robado unas 6 veces en esta calle”, sostuvo.

El vecino solicita ayuda a la comunidad para dar con los elementos robados. Si ves que alguien los ofrece podés comunicarte al 2622-51-3350.