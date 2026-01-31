¿Se hace el Festival de la Tonada? El comunicado de la Municipalidad de Tunuyán

En el programa de hoy, el artista principal es Lázaro Caballero.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Las lluvias continuaron durante la tarde de este sábado.

Muchas son las consultas sobre si se hace o se suspende la primera noche del Festival de la Tonada, en Tunuyán.

Es que la situación sigue un tanto complicada, debido a las lluvias de este sábado.

A LAS 21 LA MUNICIPALIDAD HA CONFIRMADO QUE SI SE HACE LA PRIMERA NOCHE DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TONADA.

