Se hacen pasar por una ferretería que vende materiales y estafan a la gente por las redes

Piden a la comunidad asegurarse de comprar de forma segura y en caso de ser engañados, denunciar.

Una ferretería de San Carlos se encuentra advirtiendo que no venden materiales por sus páginas de Facebook y piden a la gente no caer víctimas de estafas. Lamentablemente, muchos han llegado al local comercial a buscar lo que supuestamente han comprado y luego se encuentran con que han sido engañados.

Los estafadores usan fotos del negocio que son reales y luego publican en las redes sociales diferentes elementos a muy bajo costo, la gente piensa que está tomando contacto con los dueños de la Pinturería Arco Iris pero no es así.

“Ayer llegó una familia de Tupungato a buscar lo que había comprado por las redes pero nosotros le explicamos que no vendemos, que no hemos publicado y que a nosotros no nos hicieron el deposito. Es muy difícil. No es la primera vez, llega gente de Vista Flores y de otros lugares, pero nosotros no le hemos vendido nada”, dijo Natalia, una de las dueñas.

Arco Iris que tiene dos locales comerciales en San Carlos, uno en el distrito de Eugenio Bustos en calle San Martín y otro en la Villa ubicado por calle Bernardo Quiroga, y en ambos “constantemente llega la gente llorando y hasta descompuesta cuando se dan cuenta que han sido estafados”.

“Les pedimos por favor que antes de comprar llamen al negocio, se aseguren o vengan en persona. Lamentablemente, las personas ven las fotos, ellos crean páginas como si fueran nuestras y le piden el 40% a la gente. Es mucho dinero lo que pierden. Una gran tristeza”, detalló la mujer.

Por otra parte, dijo que ellos se han acercado a la Comisaría a exponer la situación pero a la gente no le sirve la denuncia quiere que le devuelvan la plata. “Sin embargo, nos parece importante que se investigue porque no queremos que nadie más caiga en estafas y queremos limpiar el nombre de nuestro negocio que tiene una trayectoria de más de 20 años que mi madre levantó con esfuerzo”.

Por último, el comisario Carlos Siri en comunicación con El Cuco Digital pidió a todos los vecinos “estar alertas con este tipo de modalidad de engaños ya que las redes son un caldo de cultivo de estafas, asaltos y hasta homicidio. Les pedimos a los que son víctimas que denuncien así se puede dar curso a la investigación y reunir material para poder dar con los responsables. Además, una vez más recordamos que compren por las páginas oficiales o lo hagan de forma privada para evitar estos males”.