Se hicieron pasar por trabajadores del PAMI e intentaron estafar a una mujer en Tunuyán

La víctima había ingresado a una página que encontró en Facebook y dejó sus datos para que se comuniquen.

Una mujer ingresó a través de la página de Facebook a un link que supuestamente pertenecía a la obra social del PAMI, donde dejó algunos datos personales para que un supuesto operador se comunique con ella a la brevedad.

En horas del mediodía del jueves, un llamado telefónico de whatsApp, con una foto de perfil de PAMI, ingresó a su teléfono celular y fue un familiar de esta mujer quien atendió el teléfono y decidió grabar la llamada sabiendo que se trataba de un intento de estafa.

El supuesto operario, al percatarse de que no podrá consumar la estafa, se puso en un tono agresivo hasta que se terminó cortando la llamada.

Video del intento de estafa