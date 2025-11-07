Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 11, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 11, 2025

logo el cuco digital

Se hicieron pasar por trabajadores del PAMI e intentaron estafar a una mujer en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La víctima había ingresado a una página que encontró en Facebook y dejó sus datos para que se comuniquen.

Una mujer ingresó a través de la página de Facebook a un link que supuestamente pertenecía a la obra social del PAMI, donde dejó algunos datos personales para que un supuesto operador se comunique con ella a la brevedad.

En horas del mediodía del jueves, un llamado telefónico de whatsApp, con una foto de perfil de PAMI, ingresó a su teléfono celular y fue un familiar de esta mujer quien atendió el teléfono y decidió grabar la llamada sabiendo que se trataba de un intento de estafa. 

El supuesto operario, al percatarse de que no podrá consumar la estafa, se puso en un tono agresivo hasta que se terminó cortando la llamada.

Video del intento de estafa

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO