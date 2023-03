Se inaugurarán 25 obras en 15 días en Tunuyán: “Esto no sucede en ningún lugar de la provincia”

Así lo aseguró el intendente Martín Aveiro. Los trabajos incluyen la creación de un CIC, de un centro integral de operaciones, obras de asfalto, cloacas, redes de agua, ciclovías y la remodelación de una plaza, entre otros.

El intendente Martín Aveiro, junto al presidente del concejo deliberante y precandidato a la intendencia, Emir Andraos, presentaron este jueves un ambicioso plan de obras que se realizarán en Tunuyán. En total se harán 25 obras en 15 días.

El actual mandatario lo calificó como “un hecho histórico”.

“Más allá que lo venimos haciendo fin del año pasado en noviembre, hicimos una presentación de que íbamos a inaugurar creo que eran 20 obras en 30 días. Hoy estamos anunciando que arrancamos, inclusive hoy que vamos a inaugurar 25 obras en 15 días. Esto no pasa en ningún lado de la provincia. bueno, no tengo el dato. pero estoy convencido que en ningún lado del país, el nivel de ejecución y de permanente acción muestran perfectamente todo el trabajo en equipo que se lleva adelante, cómo planificamos, cómo vamos saber y entender dónde estamos parados y por dónde ir. Es cierto que falta mucho por hacer en todos los rincones de Tunuyán, pero sabemos también que casi antes nunca se hizo nada prácticamente, ni siquiera en los distritos que estaban abandonados y verdaderamente en estos últimos años, la transformación ha sido más que lo cuento. Pero además es palpable, está en cada rincón de Tunuyán y es por eso la necesidad y la importancia de la continuidad de un proyecto que tiene que seguir transformando y que no nos pueda permitir volver atrás”, destacó Aveiro.

“(…)Placitas, cloacas, agua, colectores urbanización, loteo, iluminación a LED, fibra óptica, centros comunitarios, centros de monitoreo, centro municipalesm, instalación de más de 100 puntos fijos de cámaras”, enumeró. A su vez informó que “además de esto tenemos 40 horas más en ejecución y obras tremendamente. Hay más de 5000 millones de pesos en obras públicas que no solamente transforman la vida cotidiana de la gente y siguen transformando la realidad de Tunuyán, sino que además generan muchísimos puestos de trabajos para tunuyaninos. El 90% de la obra tiene contrataciones en gente de Tunuyán y eso implica también cómo esta obra pública incide en la economía del lugar, no solo por lo que significa la obra en sí misma, sino por la dignidad que genera a partir de la creación de puestos de trabajo en años tan difíciles y con lo complicado que está el país y verdaderamente que podamos afrontar estas cosas”.

” Y seguramente tenemos para inaugurar 50 o 60 obras en el correr de los seis meses siguientes y espero irme el 10 de diciembre, ya que Cornejo no me dio la oportunidad de reelegirme, espero irme el 10 de diciembre, en el último día, en el acto a la noche, a las 12, con la inauguración de una obra también”, destacó Aveiro.

En intendente también aprovechó para explicar el trabajo que se viene haciendo en el departamento. “Entregamos casi un millón y medio de materiales para el básquet del todo el departamento y entregamos un millón de pesos para una obra de gas y siete obras de gas más que le entregamos subsidios a los distintos grupos de los distintos barrios, es una inversión de más de 20 millones de pesos. Estamos entregando también a tres uniones vecinales para incorporarse al sistema de banco de tierras municipales donde están accediendo a lotes, estamos con las urbanizaciones, estamos con las viviendas, estamos con centro deportivos, estamos con antenas de conectividad, seguimos con obras de asfalto, seguimos con cloacas, seguimos con agua cargamos ahora dos licitaciones de nuevas de asfalto y una ciclovía nueva que está al límite de San Carlos con el puente del Río, iluminaciones que vamos comprando 2000 luminarias. Es más, todas las noches se están instalando más de 40 luminarias LED en los distintos barrios de Tunuyán, es impresionante lo que sucede en Tunuyán y es por eso, que no podemos volver atrás y la importancia del proyecto que tenga continuidad toda la energía toda la fuerza y la capacidad de Emir trabajando a la par para que esto se siga transformando todos los días”.

Las obras que se van a inaugurar