Se inauguró en Tunuyán el Centro Inteligente de Operaciones Municipal: controlará más de 100 cámaras

La nueva herramienta permitirá la interacción de diferentes áreas para actuar en emergencia y el procesamiento de datos para la seguridad ciudadana, que además podrán servir de pruebas en casos judiciales.

Esta tarde quedó inaugurado el Centro Inteligente de Operaciones Municipal de Tunuyán. A través de este sistema de seguridad ciudadana, se controlarán en principio unas 100 cámaras repartidas por el departamento.

Este centro de monitoreo está ubicado en las calles H.Yrigoyen y Rca. de Siria e interactuará con movilidades y otras áreas de trabajo, incluidos unos 4 mil comercios.

“Este sistema lo venían teniendo los municipios más avanzados y dijimos con Martín (Aveiro) ´¿por qué no soñar con un Tunuyán inteligente, con una propuesta de tener toda la información en tiempo real para todos los vecinos?’. Y hoy estar inaugurando esto es una emoción fortísima porque no pasó tanto tiempo, escasos 2 años, que para estos procesos no es mucho tiempo”, celebró el presidente del Concejo Deliberante, Emir Andraos.

“Los tunuyaninos pueden estar contentos de que vamos a tener un sistema complejo para la adquisición, procesamiento y en análisis de información de tiene que ver con la seguridad ciudadana, la seguridad vial, con el procesamiento de datos “, destacó.

Y agregó: “Son más de 120 cámaras, se van a ir ampliando, el 0800 va a funcionar acá, lo que genera un sistema de sinergia en todo el departamento (…) Además cuenta con una habitácora que es un registro temporal en tiempo real de todo lo que va pasando (….) Un registro de video fundamental, los beneficios son infinitos al igual que la capacidad de poder incorporar tecnología”.

El Centro Inteligente de Operaciones Municipal controlará más de 100 cámaras repartidas en el departamento. Foto: El Cuco Digital

El Centro Inteligente de Operaciones Municipal está equipado con una pantalla gigante y software de inteligencia artificial, y en los próximos meses planean llegar a 150/200 cámaras instaladas en el departamento.

“Si tenemos un evento, una inundación, el sistema va a mostrar las imágenes para pronta respuesta. También va a mostrar las movilidades que están en la zona y poder interactuar con ellas”, ejemplificó Walter Terazawa, director de Informática de la Municipalidad de Tunuyán

“Es un proceso de aprendizaje en el que vamos a combinar la parte tecnológica con la gente que presta servicio. Por ejemplo tenemos bases de datos con 4 mil comercios así que también tenemos interacción con ese vecino y así vamos sumando(…)”, detalló.