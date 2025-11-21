Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se inauguró una nueva red de gas natural en el Barrio Virgen del Rosario, en Tunuyán

Este proyecto, que se suma a más de 1.300 conexiones en todo el departamento, refleja el esfuerzo, la dedicación y la cooperación entre Estado y comunidad para concretar obras que de otra manera serían inaccesibles.

Se inauguró una nueva red de gas natural en el Barrio Virgen del Rosario II, entre las calles Azcuénaga e Irigoyen, que beneficia directamente a 32 familias. La modalidad de trabajo fue conjunta: la Municipalidad de Tunuyán colaboró con la adquisición de todos los materiales, mientras que los vecinos y familias aportaron la mano de obra.

El Intendente de Tunuyán, Emir Andraos, destacó el compromiso de los vecinos y el acompañamiento del municipio, señalando que el objetivo es mejorar la calidad de vida con un servicio esencial. “No son obras siderales, son obras chicas, concisas, pero que cambian vidas”, expresó, al tiempo que felicitó a la empresa de gas por su trabajo serio y constante, que permite llegar a más hogares.

En un departamento donde las temperaturas invernales son muy frías y los costos de otras formas de calefacción resultan elevados, contar con gas natural significa un cambio profundo en la vida cotidiana. “Lo importante es que la obra que comienza, se termina. Como municipio, nos llena de orgullo que un vecino o vecina abra la hornalla de la cocina y salga gas natural”, agregó el jefe comunal.

El acto contó también con la voz de los vecinos. Rosa de Navicelli, representante del barrio quien expresó: “Me contagian de alegría y nos hacen vivir una situación muy feliz. Felicito a la Municipalidad por esta gestión y este empuje que se le va a dar al barrio por esa pareja ideal que es el Estado y las familias, el pueblo. Porque no hay otra manera de funcionar y se da en todos los niveles de la vida: la cooperación entre las partes”.

Fuente: prensa Tunuyán

