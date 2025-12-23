Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

El hecho ocurrió en el interior del barrio La Tablada en la noche del lunes.

Personal de la Comisaría 15 de Tunuyán, fue alertado por un incendio en una vivienda ubicada en el interior del barrio La Tablada y con alto riesgo de propagación a las propiedades lindantes. Ante el arribo de los móviles y Bomberos al lugar, se constató el foco del incendio y la pérdida total de una vivienda un ambiente, la cual estaba construida de forma precaria con madera y nylon.

Debido a las llamas, personal actuante, trabajó en el lugar evitando una propagación a las propiedades cercanas al lugar. Finalmente se pudo controlar la situación y la situación no pasó a mayores.

Según la información aportada por la policía, el propietario de la vivienda sufrió quemaduras por lo que fue trasladado de forma particular hasta el hospital Scaravelli, donde recibió asistencia médica.

Así mismo, los propios vecinos indicaron a las autoridades, que horas ante esta persona había realizado amenazas de autoeliminación y con prender fuego la propiedad.

Por esta razón, se esperan las pericias por parte del personal de Bomberos de la Policía, para determinar las causas del hecho. En el lugar trabajó también el ayudante fiscal de turno, quien ordenó las medidas de rigor.