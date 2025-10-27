Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 27, 2025

octubre 27, 2025

Se incendió un vehículo en Tunuyán y las pérdidas fueron totales 

El hecho sucedió en calle Miguel Silva, en el distrito de Las Pintadas.

Durante el fin de semana,  un auto Ford K, conducido por una mujer de 29 años, se incendió en plena vía pública, generando pérdidas totales del rodado. Por esta situación, la conductora debió ser asistida debido a un estado de shock.

Personal de bomberos acudió al lugar mencionado en el Distrito de Las Pintadas, donde lograron sofocar las llamas, las pérdidas fueron totales.

Las principales hipótesis del hecho, apuntarían a que fue debido a problemas mecánicos que presentó la unidad.

Por el hecho, trabajó personal policial y las actuaciones estuvieron a cargo de la Oficina Fiscal de  Turno.

