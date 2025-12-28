Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 28, 2025

logo el cuco digital

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió durante la mañana de este domingo en calle Echeverría de ese distrito.

Personal de la Comisaría 18 y Bomberos Voluntarios, fueron desplazados pasadas las 08.00 de este domingo por un incendio en una propiedad ubicada en calle Echeverría, de Eugenio Bustos. En el lugar indicado funciona la “Avícola del Sol”.

Cuando el personal actuante llegó al sitio, constató la veracidad del hecho y trabajó en el control de las llamas, las cuales pudieron ser rápidamente controladas y se evitó una posible propagación. Al momento de iniciarse el fuego en el lugar no había ninguna persona, informaron las autoridades.

Debido al fuego, se vieron afectados varios electrodomésticos como freezer, heladeras, un panel solar y la red eléctrica de la propiedad en su totalidad.

En declaraciones a las autoridades, la propietaria, oriunda de San José, Guaymallén, informó que el local había sido cerrado la noche del sábado cerca de las 22 horas y no recordaba si había dejado artefactos eléctricos enchufados.

Debido a la situación, intervino la oficina fiscal y por directivas del ayudante fiscal de turno, se dispuso la realización de pericias para determinar las causas del hecho. 

A él medio informaron, a modo de adelanto, que la principal hipótesis sería un corte en el circuito eléctrico de la propiedad, lo que causó el incendio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

En la madrugada de este viernes se incendió una casa en San Carlos y las perdidas fueron totales

Dos personas resultaron detenidas tras un intento de asalto a un peatón en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO