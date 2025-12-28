Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

El hecho sucedió durante la mañana de este domingo en calle Echeverría de ese distrito.

Personal de la Comisaría 18 y Bomberos Voluntarios, fueron desplazados pasadas las 08.00 de este domingo por un incendio en una propiedad ubicada en calle Echeverría, de Eugenio Bustos. En el lugar indicado funciona la “Avícola del Sol”.

Cuando el personal actuante llegó al sitio, constató la veracidad del hecho y trabajó en el control de las llamas, las cuales pudieron ser rápidamente controladas y se evitó una posible propagación. Al momento de iniciarse el fuego en el lugar no había ninguna persona, informaron las autoridades.

Debido al fuego, se vieron afectados varios electrodomésticos como freezer, heladeras, un panel solar y la red eléctrica de la propiedad en su totalidad.

En declaraciones a las autoridades, la propietaria, oriunda de San José, Guaymallén, informó que el local había sido cerrado la noche del sábado cerca de las 22 horas y no recordaba si había dejado artefactos eléctricos enchufados.

Debido a la situación, intervino la oficina fiscal y por directivas del ayudante fiscal de turno, se dispuso la realización de pericias para determinar las causas del hecho.

A él medio informaron, a modo de adelanto, que la principal hipótesis sería un corte en el circuito eléctrico de la propiedad, lo que causó el incendio.