Se incendió una casa en La Consulta: dos personas tuvieron que ser rescatadas por la policía y vecinos

La propiedad sufrió daños parciales.

Pasadas las 21 horas del domingo, un llamado al 911 alertó al personal de Comisaría 41, por un incendio en una propiedad ubicada en la calle 17 de agosto al 200, del distrito de La Consulta.

Al arribar al lugar, se constató la presencia de dos personas adultas en el interior quienes fueron rescatados por los uniformados y vecinos, quienes lograron sacarlos del interior ileso. De igual forma uno de ellos recibió asistencia médica en el lugar debido a la inhalación de humo sin requerir traslado al nosocomio.

Producto de las llamas, la propiedad sufrió daños parciales, afectando principalmente una aire acondicionado y un televisor de 43 pulgadas. También las llamas alcanzaron prendas de vestir y calzado.

Por el hecho, se hizo presente en el lugar, personal de la Oficina Fiscal, quien ordenó las medidas de rigor para averiguar las causas del hecho.