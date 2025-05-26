Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se incendió una tráfic en la entrada de una reconocida bodega de Vista Flores

Por el hecho no se reportaron personas heridas.

Pasadas las 18 horas del domingo, personal de Bomberos Voluntarios de Tunuyán, fueron desplazados hasta las calles Clodomiro Silva y Lencinas, lugar donde se ubica  la Bodega Monteviejo, ubicada en el distrito de Vista Flores, debido a que había un vehículo de trasporte de pasajeros que ardía en llamas.

Al arribar el personal al lugar, las llamas ya están totalmente declaradas y afectando en su totalidad al rodado. Pese a que se trabajó en el control, las pérdidas fueron totales.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Tunuyán y realizó las pericias correspondientes el personal de la policía, pertenecientes a la Subcomisaria 65 de Vista Flores.

