septiembre 17, 2025

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Por el hecho, no hubo personas heridas.

En horas de la noche del domingo, personal policial tomó conocimiento de un incendio en una propiedad ubicada en calle El Indio de Eugenio Bustos, por lo que se desplazó al personal de Bomberos de la Policía y Voluntarios al lugar.

Pese al accionar del personal que logró controlar la situación, las llamas alcanzaron un dormitorio de la propiedad y varios electrodomésticos.  Afortunadamente, no se registraron heridos por el hecho.

Luego del hecho, el propietario de la vivienda declaró a las autoridades que cerca de las 20  había dejado una estufa eléctrica encendida en la habitación, lo que habría provocado un desperfecto en el circuito eléctrico de la propiedad y se originó el fuego.

Por directivas del ayudante fiscal, se ordenó el trabajo pericial del hecho para determinar las causas del hecho.

