Se lanza una convocatoria abierta para cubrir cargos dentro del Servicio Penitenciario

Es una convocatoria abierta que busca incorporar 15 profesionales civiles o pertenecientes a la fuerza.

El Servicio Penitenciario de Mendoza comienza su proceso de inscripciones para la Convocatoria a Concurso Abierto de Antecedentes y Oposición de profesionales. Se realizará de manera online desde el lunes 11 hasta el 17 de agosto, y quienes deseen postularse deberán enviar al correo institucional concursoabierto.spp@mendoza.gov.ar una nota solicitando la inscripción.

Esta convocatoria abierta apunta a incorporar 15 profesionales civiles y/o a personal perteneciente a la institución para cubrir las vacantes del grado de oficial subadjutor. Los requisitos mínimos son tener hasta 32 años, ser argentino con domicilio en la provincia de Mendoza y no encontrarse incurso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Vacantes a cubrir

· Cuatro vacantes para médico/a, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de Zona Sur.

· Dos vacantes para médico/a psiquiatra.

· Cuatro vacantes para licenciado/a en Enfermería, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de Zona Sur.

· Una vacante para farmacéutico/a.

· Dos vacantes para ingenieros/as civiles, electromecánicos o industriales, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de Zona Sur.

· Dos vacantes para ingenieros/as o licenciados en sistemas, informática, computación o carreras afines.

Concurso cerrado para efectivos penitenciarios

Si bien el llamado a convocatoria se realiza para civiles que ostenten alguno de esos títulos universitarios, el Servicio Penitenciario permite que las inscripciones incluyan también un concurso cerrado de antecedentes y oposición, el cual apunta a la jerarquización del escalafón profesional.

Quienes deseen acceder al concurso deberán enviar desde su correo electrónico al correo institucional concursocerrado.spp@mendoza.gov.ar una nota solicitando la inscripción.

Algunos de los requisitos mínimos para ingresar por parte de los efectivos son no registrar partes psiquiátricos ni sanciones en los últimos dos años a partir de la fecha de llamado a concurso y no encontrarse inhibido para el ascenso por ninguna de las causales previstas en la normativa, salvo el tiempo mínimo en el grado y los cursos obligatorios para el ascenso.

Documentación a presentar

Para ambos concursos, los postulantes deberán adjuntar la siguiente documentación en los correos mencionados, dependiendo el concurso al cual aspiren.

· DNI (frente y dorso)

· Certificado analítico y/o título universitario de grado, acorde con el cargo a cubrir.

· Contar con matrícula profesional en caso de corresponder.

· Currículum vitae, el cual tendrá carácter de declaración jurada, junto a las probanzas debidamente certificadas.

· Presentación de constancias de no encontrarse incurso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

· Constancias de cumplimiento de la emisión del sufragio en las dos últimas elecciones o la justificación de la no emisión.

· Certificado de antecedentes penales.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza