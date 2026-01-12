Se llevan adelante masivas protestas en Irán, y el gobierno acusa a Estados Unidos e Israel de sembrar el caos

Cerca de quinientas muertes han sido registradas y más de diez mil detenciones.

Las protestas en Irán se recrudecen aún con un apagón informativo en contra y la represión que el gobierno de Irán lanzó sobre los manifestantes. El jefe del Parlamento y el presidente iraní responsabilizaron a Israel y Estados Unidos y les advirtieron que se convertirían en “objetivos legítimos”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acusó a Israel y Estados Unidos de “sembrar el caos y el desorden” en Irán con el despliegue de “terroristas” vinculados a los disturbios.

En la misma línea, el jefe del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que el ejército de Estados Unidos e Israel serán “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a la República Islámica, como advirtió el presidente Donald Trump. Qalibaf lanzó la amenaza mientras los legisladores corrían al frente de la asamblea en el parlamento, gritando: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

La ONG Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, registró 538 muertos y más de 10.600 personas detenidas. El medio Iran International, opositor al gobierno local y con sede en Londres, estimó 2.000 muertos y 2.300 personas detenidas en 12 días de protestas.

Cómo empezaron las protestas en Irán

Las manifestaciones estallaron el pasado 28 de diciembre, cuando un grupo de comerciantes organizaron una movilización en la capital de Teherán para protestar contra la inflación y la caída del rial, la moneda iraní. A partir de este momento, las movilizaciones se esparcieron a 25 de las 31 provincias del país y se trata de la mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a Mahsa Amini por llevar mal ajustado su velo.

La respuesta del régimen fue una dura represión que incluyó el despliegue de blindados y la Guardia Revolucionaria advirtió duras represalias si continúan las protestas.

“Esta situación es inaceptable y la sangre de las víctimas de los recientes incidentes terroristas recae sobre sus planificadores. El pueblo de Irán considera legítimo el derecho a la represalia contra la propagación de la inseguridad”, aseguró el cuerpo militar de élite creado por el régimen iraní.

Para el gobierno del ayatolla, el responsable de esta ola de protestas están siendo motivadas por el hijo del último emperador de Irán, Reza Pahlavi, quien está radicado en Estados Unidos. En varios de los videos de las manifestaciones difundidos por redes sociales, se puede apreciar a varias personas que gritan “Javid Shah” (larga vida al Rey) “Es la batalla final, Pahlavi volverá”, en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, y “Seyyed Ali será destituido”, en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Ante esta situación, el régimen decidió cortar el servicio de internet en todo el territorio para restringir la extensión de las protestas en el país. Pezeshkian volvió a llamar a “la máxima moderación” a los manifestantes, así como al “diálogo” y a “escuchar las reivindicaciones del pueblo”.

El gobierno iraní responsabiliza tanto al hijo del emperador como a Estados Unidos por la crisis desatada en el país. Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las dificultades económicas de Irán eran básicamente producto de una “guerra económica y financiera a escala total” lanzada por la potencia norteamericana mediante sanciones “ilegales y crueles”.

“La República Islámica no cederá ante los saboteadores”, advirtió Khamenei durante este viernes.

Fuente: C5N