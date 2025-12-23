Se logró salvar a pajaritos autóctonos en dos procedimientos de la UEP en Tupungato

En el marco de la Ley Nacional 22.421, que protege la flora y la fauna, la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato llevó a cabo dos operativos destinados a tal fin.

El primero de ellos se realizó sobre calle La Ripiera, donde un control vehicular detectó una motocicleta con dos ocupantes que llevaban en su poder una jaula. Al efectuarse la requisa correspondiente, se secuestró un ave de la especie “siete cuchillos”, además de una jaula, dos cartuchos de escopeta y un machete.

El segundo caso tuvo lugar luego de recibirse un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de dos hombres con perros en el interior de una finca en San José. Tras un rastrillaje realizado por el personal uniformado, se localizó a un hombre de veinte años oculto entre la maleza, quien tenía en su poder dos aves de la especie jilgueros, dos jaulas y dos tramperos.

En ambas intervenciones, se procedió al secuestro de todos los elementos encontrados y se trasladó a los involucrados a la sede policial, donde fueron notificados de las correspondientes infracciones.