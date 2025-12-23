Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 25, 2025

logo el cuco digital

Se logró salvar a pajaritos autóctonos en dos procedimientos de la UEP en Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

En el marco de la Ley Nacional 22.421, que protege la flora y la fauna, la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato llevó a cabo dos operativos destinados a tal fin.

El primero de ellos se realizó sobre calle La Ripiera, donde un control vehicular detectó una motocicleta con dos ocupantes que llevaban en su poder una jaula. Al efectuarse la requisa correspondiente, se secuestró un ave de la especie “siete cuchillos”, además de una jaula, dos cartuchos de escopeta y un machete.

El segundo caso tuvo lugar luego de recibirse un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de dos hombres con perros en el interior de una finca en San José. Tras un rastrillaje realizado por el personal uniformado, se localizó a un hombre de veinte años oculto entre la maleza, quien tenía en su poder dos aves de la especie jilgueros, dos jaulas y dos tramperos.

En ambas intervenciones, se procedió al secuestro de todos los elementos encontrados y se trasladó a los involucrados a la sede policial, donde fueron notificados de las correspondientes infracciones.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

Una moto de fabricación casera y adulterada fue secuestrada por la UEP de Tupungato

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO