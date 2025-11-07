Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

Se pretende hacer un sistema mas ágil a la hora de los controles y adecuarse a la ley nacional.

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó de manera definitiva y por unanimidad el proyecto que moderniza la Ley Nº 9024 de Tránsito, busca reducir la carga burocrática y adecuar la normativa a los estándares nacionales de seguridad vial.

La propuesta, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Mauro Giambastiani, había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

Los cambios

Digitalización de documentación

.Aceptación de documentos digitales: se permitirá a los conductores acreditar los documentos obligatorios en formato físico o digital.

Documentos incluidos:

.Licencia de Conducir.

.Cédula de Identificación del Vehículo.

.Comprobante de Seguro Obligatorio.

Medios válidos: se podrán usar las aplicaciones oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o de las aseguradoras.

Fin de la obligatoriedad impresa: ya no será obligatorio portar la versión impresa de estos documentos, siempre que se puedan exhibir en soporte electrónico válido. Simplificación de la acreditación del seguro

.Flexibilidad en el formato: los conductores podrán presentar la póliza, la credencial o el comprobante de pago del seguro automotor obligatorio en cualquier formato.

.Eliminación de exigencias restrictivas: se elimina la exigencia de documentación adicional o numeraciones específicas que antes dificultaban el cumplimiento del requisito.

.Objetivo: evitar demoras y sanciones injustificadas, y facilitar la verificación rápida y confiable de la vigencia del seguro. Eliminación del Trámite por Cambio de Domicilio (Modificación del Artículo 21)

.Fin de la obligación de renovación: ya no será necesario renovar la licencia de conducir por un simple cambio de domicilio dentro del territorio provincial.

.Validez de la licencia: el documento mantendrá su validez hasta la fecha establecida para su renovación, independientemente del municipio de residencia del titular.

Antes, el conductor tenía 90 días para gestionar la modificación o, de lo contrario, debía rendir nuevamente el examen de manejo.

.Objetivo: evitar trámites repetitivos, aliviar la carga de trabajo de los municipios y otorgar mayor coherencia al sistema de licencias unificado a nivel nacional.

Los argumentos para la reforma

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, explicó que la reforma “actualiza tres artículos clave de la Ley 9024 y tiene como eje la simplificación de trámites y la incorporación de herramientas digitales”. En su intervención, destacó que “la intención del Poder Legislativo es facilitar la vida de los conductores, garantizando al mismo tiempo la transparencia y eficiencia en los controles viales”.

Valentín González, del bloque Unión Mendocina, manifestó su acompañamiento a la iniciativa y destacó que “estas reformas mejoran la experiencia de los usuarios del sistema vial, eliminando trabas que no aportaban a la seguridad, sino que generaban demoras innecesarias”.

Pedro Serra, del Partido Justicialista, señaló que su bancada también apoyó el proyecto por considerar que “aporta claridad normativa y promueve el uso de tecnologías que facilitan la fiscalización sin perjuicio de los conductores responsables”.

Con esta sanción definitiva, Mendoza da un paso más hacia la digitalización de los trámites y documentos viales, favoreciendo un sistema más eficiente y alineado con las nuevas herramientas tecnológicas. La reforma apunta a fortalecer la seguridad jurídica, reducir la discrecionalidad en los controles y unificar criterios con la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, garantizando que las exigencias sean las mismas en todo el país.

Además, las modificaciones promueven una mayor comodidad para los ciudadanos, que podrán circular con sus documentos digitales actualizados y evitar trámites presenciales innecesarios.

