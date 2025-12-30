Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se nos fue Jesús Navarro, un amigo y fiel lector de nuestro medio: saludamos y abrazamos a su familia y amigos

Desde el comienzo de nuestro emprendimiento de comunicación, supo acompañarnos, primero con nuestro periódico impreso y después leyendo siempre nuestra versión digital.

Ayer por la mañana, Jesús Navarro, un amigo de la casa se despidió de esta vida. Esposo, padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos, desde hace años atendía la agencia de quiniela “La Chiquita” ubicada en calle San Martin de Tunuyán.

Jesús fue sobre todo una buena persona, trabajador incansable estuvo detrás del mostrador hasta sus últimos días de vida. Fue ahí, junto con Ana María, su esposa, que durante años atendieron y construyeron vínculos con muchos de sus clientes.

Un gran lector del diario, allá por el 2010 su agencia también fue un punto desde donde la versión gratuita de El Cuco se supo distribuir.

Hoy lo queremos despedir, brindando porque su vida fue un homenaje a la cotidianeidad, al trabajo y el esfuerzo, a los afectos. Amó profundamente a su familia y supo ser un buen amigo.

Desde El Cuco Digital abrazamos a su familia y lo recordaremos siempre.

