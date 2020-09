“Se nos ha desdibujado el tiempo de trabajo”: profesora sancarlina cuenta los desafíos de educar en pandemia

Se trata de Mariana Rivas, docente de Lengua y Literatura y también madre de dos niños.

Todos los años, el 17 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Profesor para rendirle homenaje a todas las personas que ejercen esta profesión. La fecha fue establecida en conmemoración de José Manuel Estrada, pensador argentino destacado no sólo en el ámbito de la educación, sino también en el campo de las letras, la oratoria, la historia, el periodismo y la filosofía, que nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842 y murió en Paraguay el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años.

Este año, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, los establecimientos educativos del país cerraron sus puertas en marzo y desde entonces, la forma de educar y estudiar, cambió rotundamente. Sin embargo los docentes, aunque no se han podido parar frente a sus alumnos y escribir en la pizarra desde las aulas, han continuado enseñándoles día a día de forma virtual, lo que ha sido un gran desafío para la mayoría.

Mariana Rivas, profesora de Lengua y Literatura en la escuela 4-045 “Fuerte San Carlos”, en la escuela 4-204 ” Ingeniero Miguel Natalio Firpo y en el IES 9-010 “Rosario Vera Peñaloza”, oriunda del departamento de San Carlos, mamá de dos niños y esposa, en comunicación con El Cuco Digital contó cómo ha sido tener que enseñar amoldándose a nuevos métodos de enseñanza en equilibrio con sus otras labores diarias.

“Particularmente, y creo que la mayoría lo comparte, los primeros desafíos tuvieron que ver con aprender a ambientarse a una forma de trabajo que desconocíamos, porque sentarnos atrás de una computadora y no ver los chicos en ningún momento fue algo nuevo”, inició contando la mujer, que seguidamente añadió: “La sensación de no poder verlos no es fácil, porque no sabés qué es lo que les está pasando; no sabés si ellos te comprenden lo que decís, entonces eso ya te desorienta. En segundo lugar, ya a mitad del tiempo te das cuenta que tenés la mitad del curso enganchado y la otra mitad ya no está, entonces ese desafío de tratar de motivarlos y de recuperarlos en primer lugar, es grandísimo, y es un desafío porque desde que comenzó el aislamiento hasta hoy día los seguimos manteniendo”.

Por otro lado, la docente destacó que para los alumnos tampoco es fácil tener que adaptarse a este método de enseñanza sumado a la realidad que vivimos. “Los chicos se cansan y tienen sus obstáculos, que a veces nos enteramos y a veces lamentablemente no. También tenemos que estar viendo económicamente cómo llegar; no todos tienen las mismas posibilidades económicas” pero por fortuna “las instituciones les han hecho llegar fotocopias, cuadernillos y herramientas”.

Además, Mariana también compartió su experiencia frente al cambio desde lo emocional y familiar. “Al principio fue un desequilibrio enfrentarnos a esto nuevo y no saber a veces continuar; era ir el día a día con una incertidumbre muy grande, y es miedo, tristeza y ansiedad que muchas veces transmitimos a la familia. Luego fueron dándonos lineamientos y empezamos a poner los pies sobre la tierra, a actuar bien y más tranquila. Al principio fue de terror pero nos fuimos acomodando. Uno piensa siempre en los chicos, pero cada uno de los profesores tenemos nuestras situaciones particulares: familiares aislados, familia que está expuesta porque están en la primera línea; eso a veces agota, sumado a las responsabilidades de casa, como atender todo el tiempo a nuestros hijos y sus necesidades”.

“Antes entrabas al curso y te olvidabas de todo el mundo, pero estando en casa es más complicado, sobre todo porque se nos ha desdibujado el tiempo de trabajo; tenemos alumnos que nos envían las tareas a las 2 de la mañana, porque esperan que su papá llegue a las 10 de la noche y les preste el celular; uno flexibiliza porque comprende algunas realidades, pero sin duda todo el año ha sido un gran desafío” concluyó la sancarlina.