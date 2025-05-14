Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se organiza posible demanda colectiva contra Edemsa por una suba de tensión que causó daños en La Consulta

El hecho ocurrió el pasado domingo al mediodía, cuando en los barrios Vista Los andes (Barrio militar), El Fortín, Integración y el Maitén, se produjo una suba de tensión en la red eléctrica que afecto a más de treinta familias del lugar.

Los datos indican que la tensión eléctrica pasó de 220 watts a mas de 400, provocando daños tanto en las redes domésticas, como en la rotura de distintos electrodomésticos. Según los relatos se produjo una explosión muy fuerte,  se rompieron focos y incendiaron algunos aparatos. Ante los reclamos, la empresa no dio demasiadas explicaciones, aunque les manifestó a los vecinos afectados que podrían hacerse cargo del arreglo de los aparatos dañados.

Frente a lo sucedido, Daniel Álvarez, abogado reconocido en la zona, y ante la consulta de los vecinos, manifestó que podría realizarse una demanda colectiva contra la empresa EDEMSA por los daños ocasionados. Según el letrado, la demanda puede iniciarse por daños según los establece el Código Penal en sus artículos 183 y 184, además de un resarcimiento  económico por medio de una demanda civil.

Para Álvarez, la situación es muy grave, ya que los daños sufridos por los vecinos revisten una gravedad particular los cuales califican como un delito agravado por ser una empresa que presta un servicio público. A esto se la suma que la pretensión por parte dela empresa de arreglar los electrodomésticos dañados, no corresponde y es preciso que sean devueltos nuevos. El abogado enfatizó en que es necesario que esta empresa entienda que no puede hacer lo que quiera y resolver unilateralmente, siendo todos ovejas obedientes.

