octubre 20, 2025

octubre 20, 2025

Se perdió Canito, un perro viejito que además toma medicación: su familia está desesperada

Ofrecen recompensa.

Una familia busca desesperadamente a Canito, un perrito viejito que se perdió en la calle Mariano Moreno de Tunuyán cerca de las 20:00 horas. Sus dueños piden ayuda a toda la comunidad para encontrarlo, ya que tiene problemas en el corazón y necesita tomar medicamentos.

Cabe destacar que Canito es de estatura mediana, de color gris, y tiene un dientito que le sobresale de la boca.

Las personas que lo hayan visto, tengan información o puedan retenerlo hasta que lleguen sus dueños, por favor deben comunicarse urgentemente al siguiente número telefónico: 2622545218.

