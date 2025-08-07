Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 9, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 9, 2025

Se podrá denunciar a padres, tutores o encargados de menores que no les coloquen las vacunas

Foto archivo
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La medida se enmarca a una ley nacional que establece a las vacunas como un bien social y obligatorio.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza ha emitido una resolución clave para reforzar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

La medida establece un procedimiento formal para denunciar a padres, tutores o encargados que se nieguen a vacunar a niños, niñas, adolescentes o personas incapaces bajo su cuidado, según establece un decreto del Boletín Oficial de Mendoza publicado este jueves.

Así es el protocolo ante la negativa


La resolución establece que si un responsable se niega expresamente y por escrito a vacunar a un menor en un establecimiento escolar, deberá aplicarle las vacunas obligatorias dentro de los 30 días siguientes.

El personal encargado de inmunizaciones de cada Área Sanitaria será responsable de verificar el cumplimiento de esta obligación.

En caso de constatar la omisión, deberá notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y, de manera preferente, denunciar la situación a la autoridad policial, municipal o judicial con competencia en materia contravencional. La misma exigencia se aplicará cuando la negativa se produzca en centros de salud u otros ámbitos.

Seguimiento


La normativa se basa en la Ley Nacional N° 27.941, que declara la vacunación como un bien social y obligatorio, y en la Ley N° 9099 de Contravenciones, que prevé sanciones para quienes incumplan con la obligación de vacunar.

Además, la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión de la provincia será responsable de registrar todas las denuncias realizadas. Esta información se utilizará para elaborar estadísticas y, de manera mensual, se informará a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que se realice un seguimiento de los casos. El objetivo es advertir sobre la posible reiteración de la conducta, que podría poner en riesgo la salud del menor y la comunidad.

Con esta resolución, el Gobierno busca establecer un marco legal claro y herramientas administrativas para combatir la minoritaria, pero preocupante, tendencia a rechazar las vacunas. La medida refuerza el principio de que la salud pública prevalece sobre el interés particular, y busca garantizar la protección de los derechos de los menores a una vida sana.

Fuente: Diario El Sol

Una respuesta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Detectan carne de animales de dudosa procedencia en carnicerías del Valle de Uco: la Policía Rural intensifica los controles

CATA incorporó modernos colectivos para Valle de Uco: están equipados con la última tecnología

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

Una vez más, Lali llegó a Valle de Uco después de su presentación en Mendoza

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO