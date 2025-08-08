Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 8, 2025

agosto 8, 2025

Se presentará por primera vez en Tunuyán “Pequeño Pez”, una banda musical con 10 años de trayectoria

El sábado 6 de septiembre, a las 17 horas, el Auditorio Municipal “Dr. Jorge Raúl Silvano” se presentará por primera vez a Pequeño Pez, la banda musical que en los últimos años se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras para las infancias.

La llegada de este gran espectáculo se suma a la agenda cultural que impulsa el municipio, con el objetivo de acercar espectáculos de calidad para toda la familia y seguir posicionando a la Ciudad del Agua como un punto de referencia para las artes y la cultura.

Pequeño Pez, está celebrando sus 10 años de trayectoria con una gira que recorre distintos puntos del país. Es reconocida por su capacidad para fusionar música, juego y narración de historias, de este modo ha conquistado a familias de distintos países con un repertorio que combina calidad artística y contenido educativo. Sus canciones, videos y libros contienen mensajes positivos sobre la amistad, el amor, la empatía y el cuidado de la naturaleza, los animales y el planeta, además de destacar los derechos de niños y niñas.

El espectáculo que llegará a Tunuyán propone una experiencia multisensorial que integra música en vivo, teatro, danza y títeres. A lo largo de la presentación, los instrumentos cobran vida y recorren un variado mapa de géneros musicales que incluye rock, reggae, cumbia, salsa, swing, chacarera y murga.

Las entradas pueden adquirirse adquirirse en la boletería del Auditorio Municipal, los jueves y viernes de 10 a 13 y de 18 a 21, o a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar.

Fuente: Tunuyán 

