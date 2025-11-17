Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Se quitaron las retenciones a las exportaciones de aceites y lubricantes

Las retenciones, además de ser una forma de recaudar, impedían el aumento excesivo en el valor de comercialización local.

La medida entra en vigencia el martes 18 de noviembre. Desde 2020, estos productos pagaban 8% al ser vendidos al exterior.

El Gobierno eliminó las retenciones a la exportación de aceites y lubricantes producidos por el sector de hidrocarburos, que desde 2020 pagaban 8% al ser vendidos al exterior. La medida se implementó a través del Decreto 811/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

