Se reabre la inscripción para el Bono de Puntaje 2025 Secundaria y CCT

La medida, que correrá del 10 al 13 de abril, se implementa para quienes no pudieron inscribirse hasta el 28 de febrero y completaron el formulario de reclamo.

Del 10 al 13 de abril, se reabre la inscripción al Bono de Puntaje 2025 Secundaria y CCT para quienes completaron el formulario de reclamo.

Esta medida es solo para quienes no se inscribieron; es decir que quienes ya se inscribieron y cerraron inscripción no pueden modificar ni corregir.

Para inscribirse correctamente, deberán leer este tutorial.

Los aspirantes deben disponer de:

 Título/s debidamente registrado/s

 Rol GEI Docente activado

 Debe cargar la antigüedad en el apartado del Bono indicado para eso. En los servicios que tenga continuidad, ponga fecha de baja 30/10/2024. La antigüedad debe coincidir con la indicada en su GEI PAD (Pad > + > Antigüedad). Los errores en la Antigüedad informada en GEI se deben

corregir en la propia escuela cuando es posterior a 2017. Anterior a 2017, por trámite enventanilla única.

 Tenga todos sus antecedentes, títulos y documentación personal originales (no copia fiel) debidamente escaneados en PDF. Si no puede cargar el archivo, cambie el nombre del PDF por uno corto que no contenga números ni símbolos.

 Los cursos que sirven para postularse a cargos (preceptoría, secretaría, CCT) no se cargan en Antecedentes sino en Cargos a los que se postula.

 Solo reciben antecedentes emitidos hasta el 30/10/2024.



Una vez que terminó de cargar, debe cerrar inscripción usando el botón a tal fin. Revise bien antes de cerrar.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza.