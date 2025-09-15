Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital

Se reactiva la construcción de una escuela muy querida en San Carlos: la inversión es de $5.000 millones

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El ejecutivo provincial, tomó la decisión en 2024 de continuar la obra con fondos propios, lo que implicó reducir el costo en un 32%.

El Gobierno de Mendoza ha reactivado la construcción de la Escuela Técnica 4-123 Integración, en el departamento de San Carlos, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y que había quedado paralizada por falta de financiamiento nacional.

La decisión de continuar los trabajos con fondos provinciales se tomó a mediados de 2024. Desde entonces, se ha realizado una reestructuración del proyecto que permitió reducir el presupuesto en un      32 %, optimizando la inversión para un proyecto clave para el Sur de la provincia.

Detalles de la obra y avances

Actualmente, los trabajos registran un avance físico de 18 %. La inversión total supera $5.000 millones y se estima que la primera etapa del nuevo edificio se inaugurará en marzo-abril de 2026. La Escuela Técnica Integración será un polo educativo de referencia, con superficie de más de 2.000 metros cuadrados que incluirá aulas, talleres, laboratorios y espacios comunes.

Recorrida ministerial

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, recorrió la obra junto a directivos, docentes y estudiantes, quienes pudieron constatar los avances. “Es una obra que durante años estuvo pendiente y que hoy se concreta con financiamiento íntegramente provincial”, señaló el ministro, destacando la importancia del proyecto para el desarrollo de la comunidad local.

Fuente:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

La Consulta: dejó su moto en el hall de la casa y se la robaron mientras dormía

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

¡Atención! Vuelve el zonda a bajar en distintos puntos de la provincia, el Valle de Uco entre ellos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO