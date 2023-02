Se realizó la Bendición de los Frutos con un impactante espectáculo artístico

La ceremonia que da inicio a los festejos oficiales de la Vendimia, contó con la vibrante actuación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, más de 200 bailarines y 136 coreutas. El tradicional golpe de reja, por primera vez se efectuó en la pieza original conservada en el Museo del Pasado Cuyano.

Las expresiones artísticas fueron grandes protagonistas de la tradicional Bendición de los Frutos, la ceremonia ecuménica con la cual comenzaron oficialmente los actos previos a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023. Un imponente escenario ubicado en el Prado Gaucho del Parque General San Martín, fue el marco para que la Orquesta Filarmónica de Mendoza, bajo la dirección de Pablo Herrero Pondal, desplegó un cancionero orquestado de enorme belleza. Este momento fue en paralelo a la impactante puesta artística que bajo la dirección de Héctor Moreno, brindó un show artístico donde más de 200 artistas entre bailarines y actores, siguieron un guión marcado por un paralelismo en el arte de los símbolos de la ceremonia.

Bailarines, coro y los sonidos ensoñadores sinfónicos, fueron el momento inicial con un profundo mensaje de esperanza, allí el relato en off había anticipado que, aunque existan años duros por las inclemencias del tiempo, nos gana la testarudez de otro mañana esperanzador y un futuro de paz. A continuación, llegó uno de los momentos más sentidos para la fe católica, con el ingreso de la Virgen de la Carrodilla y los pañuelos blancos y aplausos celebrando su presencia. Luego un cuadro donde una labriega plasmaba el sacrificio cotidiano para germinar la tierra, todo acompañado luego por maravillosas voces. Es importante destacar que participó un exquisito ensamble cuyano, con talentosos cantantes mendocinos. Estuvieron: Julieta Cangemi, Lisandro Bertín, Gabriela Fernández, Cristian Gómez. Los músicos del ensamble: Luca Pinto, Paulo Amaya, Iara Giudice Camaño, Javier Camaño, Lautaro Estela, Pablo Budini, Matías Gorordo, Laurtaro Michaux. Integró el mismo también, la icónica folclorista Juanita Vera.

Nora Vicario, ministra de Cultura, y el gobernador Rodolfo Suarez presenciaron la Bendición de los Frutos

La Bendición de los Frutos es el evento más relevante del calendario vendimial, en él se agradece por un año abundante de cosecha y se hacen votos por otro nuevo donde se levantarán los frutos de la tierra. Comenzó en 1938 como “bendición de la cosecha” y, acercándose a los 100 años de su realización, la ceremonia reúne a todos los credos de la provincia. Este año la bendición estuvo a cargo del Arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, y las verduras y frutas (del Mercado Cooperativo de Guaymallén) ya bendecidas, serán donadas al hogar de adultos mayores Santa Marta.

“Hay un mensaje de esperanza en la Vendimia 2023”

“Estamos en una noche muy esperanzadora, y como siempre, la Bendición de Frutos significa la celebración al trabajo, al esfuerzo de tantos trabajadores que sufrieron en esta temporada graves consecuencias por las inclemencias del tiempo. Estamos acá para enviar un mensaje de esperanza. Invitamos a todos los mendocinos y turistas que disfruten de Mendoza, que disfruten de Vendimia. Queda una semana para nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia 2023 y ya estamos recibiendo una gran cantidad de turistas, que ya se pueden ver en las calles, y todos los vuelos, que vienen en rutas directas internacionales, están superando la ocupación promedio que es del 80%. Tenemos muy buenas expectativas. Va a ser una gran semana tanto para el turismo como para la cultura”, decía Nora Vicario, Ministra de Cultura y Turismo de Mendoza.

Ceremonia interreligiosa

Distintos credos fueron parte de la ceremonia, se contó con la participación de la Sociedad Israelita de Mendoza (Rabino Fabián Ariel Zaidemberg, Jorge Ángel Mazzitelli); Templo Africanista de Bará Laná (Babalorishá Javier de Bara (Mario Javier Vaca), Eliana Marisa Palacios y Elba María Victoria Troncoso); por la Comunidad Hare Krishna (Baladeva Das (Enzo Onetto) y Bhuvana Candrika (Silvana Puccio); la Comunidad Budista (representada por María Celia Lamela y Gladys Bazán); la Iglesia Evangélica Metodista (Pastor Douglas Williams y Rosi Pérez Vitaliti); la Iglesia de Jesucristo y de Los Santos de los Últimos Días (Director de Asuntos Públicos: Carlos Ernesto Agüero); la Iglesia Católica Apostólica Romana (Presbítero Franco Alcaraz, Diácono Permanente Enrique Oriolani y Nancy Boso); representantes de los Pueblos Originarios: Huarpes: Noemí Jofré; Comunidad Coya: Vicente Teodoro Mamaní, María Adriana Galdame y Pedro Carlos Carreño.

Golpe de Reja

Los tres tradicionales golpes de reja, llamando a celebrar la cosecha, fueron dados por el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez; acompañado por el Intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el presidente de la Federación Gaucha de Mendoza, Fabio Reyes; el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo y la Reina y Virrena Nacional de la Vendimia, Natasha Sánchez y Giuliana Pilot. Este año se contó con la particularidad que la reja corresponde a la pieza original, que se conserva en el Museo del Pasado Cuyano; respecto al martillo el mismo fue elaborado por la escultora María Inés Palero.

Virgen de la Carrodilla

El ingreso de la Virgen de la Carrodilla a Bendición de los Frutos, fue acompañada por la Federación Gaucha, bajo el mando del vicepresidente de la Federación, Walter Martín, y también Gendarmería Nacional. Mientras que el presidente de la Federación, Fabio Reyes, estuvo en el escenario junto al Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, para recibir a la Virgen. Luego en su despedida, llegó un precioso momento musical, con la interpretación de “Virgen de la Carrodilla” (escrita por Hilario Cuadros y musicalizada por Pedro Herrera) en las voces de Lisandro Bertín y Cristian Gómez.

“Una resignificación de los íconos de la Bendición”

“Era un sueño dirigir la Bendición de los Frutos y llegó el momento. Me siento muy orgulloso con el equipo de trabajo que desarrollamos esta puesta, gente maravillosa y llena de talento. Además más que feliz que se pudiera dar este pedido, que también es un gran anhelo, que la gran Orquesta Filarmónica de Mendoza estuviera aquí. Más de 80 músicos junto a más de 130 coreutas y un ensamble cuyano de lujo, es literalmente una bendición para cualquier artista y para cualquier expresión artística que estoy seguro el público ha disfrutado. El guión respondió a una idea de Vilma Vega y su espíritu habla de la resignificación de todos los íconos que comprenden la Bendición de los Frutos. Desde la ofrenda a la Virgen de la Carrodilla al golpe de reja y el trabajo de las mujeres y hombres abocados a sembrar y cosechar frutos de la tierra. A mí me gustó muchísimo que la figura del labriego estuviera representado por una actriz y esos colores de los frutos expresados en telas de colores. También me sorprendió la buena recepción que tuvo el personaje que mezclado entre la gente, se mostró como el espíritu de la ceremonia de bendición”, decía Héctor Moreno, director del espectáculo artístico de la Bendición de los Frutos.

“Esta bendición es diferente a otras”

“Este ensamble está conformado por 8 coros de nuestro ambiente musical coral: Coro de la Legislatura de Mendoza, dirigido por Alejandro Scarpeta; Coral Bonarda, dirigido por Mariana Ledda; Coro Passeri, dirigido por Alfonso Yunta; Coral Líbera, dirigido por Paula Zabaleta; Coro de Amicana, dirigido por Mónica Pacheco; Coro de Regatas, dirigido por Liliana Sánchez; Coral Víctor Volpe, dirigido por Jorge López. Todos forman parte de nuestra Asociación de Directores de Coros y nos convocó el Ministerio de Cultura y Turismo para conformar esta bellísima gran masa coral. Nos parecía que teníamos que armar un ensamble representando a muchos de los coros que hay en Mendoza. Particularmente, esta Bendición de los Frutos es una diferente a otras, escuchamos una música incidental, en este acto tan importante con una mirada mucho más ecuménica, donde estuvieron representados muchos credos presentes, la música responde a eso”, decía Liliana Sánchez, Presidenta de la Asociación de Directores de Coro de Argentina (ADICORA).

Composiciones originales y arreglos sinfónicos

Los reconocidos y talentosos músicos mendocinos Juan Emilio Cucchiarelli y Joaquín Guevara, son quienes tuvieron a su cargo la creación de las composiciones originales que tuvo el concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, lo mismo que los arreglos musicales. Así se pudo escuchar en principio un “Prólogo”, donde a modo de obertura la música fue llevando al público a ese inicio de la ceremonia. Un momento musical que comenzó tenue para luego avanzar hacia un himno interpretado por el coro, definido por Cucchiarelli como “con una vinculación a esas oberturas románticas del siglo XIX”. Luego llegó “Mater Dei” que creó un clima sacro en consecuencia con el ingreso de la Virgen de la Carrodilla; posteriormente “Tierra Madre” ahí se escuchó un sonido gutural, más próximo a la creación primitiva, con destacada intervención de los músicos de los ensambles especialmente gestados para este espectáculo.

En el concierto, también se escuchó “Ofrenda”, donde sonó una gran fanfarria y fue parte del cuadro de introducción y ofrenda. Luego continuó “Corazón Peregrino” una obra original de Gonzalo Borbón donde se hicieron arreglos especiales para la OFM. En el listado se sumó “Danza de la Forja”, un momento de lujo musical, donde por primera vez se recrea el momento del forjado de la reja. “Es una pieza donde se lucen los metales y es una gran danza onírica”, decía Cucchiarelli. Hacia el momento final sonó “Ecuménicos”, una reversión de lo interpretado en “Mater Dei, luego “Coral de la Cosecha”, una preciosa obra coral donde brillaron las voces de los coreutas. Y ya concluyendo la icónica “Zamba de mi esperanza”, “El bendecido” un gato cuyano exclusivo para orquesta, “Retratos” que da introducción al posterior “Malambo” desenvolviendo una fiesta con mucha fuerza y alegría.

Una “perlita” fue la interpretación del Aleluya, por parte de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, lo que creó un clima más que emotivo.

Las hinchadas departamentales

Antes del inicio del espectáculo artístico, se presentaron las distintas candidatas departamentales a Reina Nacional de la Vendimia 2023, lo que desató la algarabía de todas las hinchadas departamentales ubicadas en el Prado Gaucho. Carteles luminosos y muchos cánticos, animaron la presentación de las soberanas, siempre con la presencia de la actual Reina y Virreina Nacional, Natasha Sánchez y Giuliana Pilot.

Cierre cuyano

El gran cierre folclórico de la Bendición de los Frutos, estuvo a cargo del grupo leyenda de la cuyanía local, “Los Trovadores de Cuyo”, quienes ofrecieron un recital con un cancionero clásico, que recibió ovaciones del público.

